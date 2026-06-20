Vi söker en driven konsultchef som vill vara med utvecklas?

Viraliv AB / Säljarjobb / Järfälla
2026-06-20


Visa alla säljarjobb i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Viraliv AB i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige

Konsultchef till Viraliv – Bygg framtidens vårdbemanning
Vill du arbeta i en snabbväxande organisation där du får möjlighet att påverka, utvecklas och skapa affärer inom vårdsektorn?
Viraliv söker nu drivna och resultatorienterade Konsultchefer som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom bemanning av sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal över hela Sverige.
Om rollen
Som konsultchef ansvarar du för hela processen från kundkontakt till rekrytering, bemanning och uppföljning av konsulter. Du arbetar nära både kunder och vårdpersonal för att säkerställa hög kvalitet och långsiktiga relationer.

Publiceringsdatum
2026-06-20

Dina arbetsuppgifter
Bygga och utveckla kundrelationer inom kommuner, regioner och privata vårdgivare

Rekrytera och matcha sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal

Ansvara för hela konsultprocessen från första kontakt till uppföljning

Förhandla avtal och priser

Arbeta mot tydliga försäljnings- och tillväxtmål

Säkerställa hög kund- och konsultnöjdhet

Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, rekrytering eller bemanning

Är driven, självgående och målinriktad

Har god kommunikativ förmåga

Trivs i ett högt tempo och motiveras av att skapa resultat

Erfarenhet från vård- eller bemanningsbranschen är meriterande men inget krav

Vi erbjuder
Attraktiv provisionsmodell med mycket goda förtjänstmöjligheter

Möjlighet att växa tillsammans med ett expansivt företag

Stora utvecklingsmöjligheter och eget ansvar

Flexibelt arbetssätt

Ett engagerat team med höga ambitioner

Placering
Stockholm/Kista

Så ansöker du
Skicka ditt CV
info@viraliv.se
Märk ansökan med: "Konsultchef Vårdbemanning"
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Viraliv AB (org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
Kista Since Tower (visa karta)
177 55  JÄRFÄLLA

Kontakt
Viraliv Viraliv
info@viraliv.se

Jobbnummer
9971583

Prenumerera på jobb från Viraliv AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Viraliv AB: