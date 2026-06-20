Vi söker en driven konsultchef som vill vara med utvecklas?
Viraliv AB / Säljarjobb / Järfälla Visa alla säljarjobb i Järfälla
2026-06-20
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viraliv AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Konsultchef till Viraliv – Bygg framtidens vårdbemanning
Vill du arbeta i en snabbväxande organisation där du får möjlighet att påverka, utvecklas och skapa affärer inom vårdsektorn?
Viraliv söker nu drivna och resultatorienterade Konsultchefer som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom bemanning av sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal över hela Sverige.
Om rollen
Som konsultchef ansvarar du för hela processen från kundkontakt till rekrytering, bemanning och uppföljning av konsulter. Du arbetar nära både kunder och vårdpersonal för att säkerställa hög kvalitet och långsiktiga relationer.Publiceringsdatum2026-06-20Dina arbetsuppgifter
Bygga och utveckla kundrelationer inom kommuner, regioner och privata vårdgivare
Rekrytera och matcha sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal
Ansvara för hela konsultprocessen från första kontakt till uppföljning
Förhandla avtal och priser
Arbeta mot tydliga försäljnings- och tillväxtmål
Säkerställa hög kund- och konsultnöjdhet
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, rekrytering eller bemanning
Är driven, självgående och målinriktad
Har god kommunikativ förmåga
Trivs i ett högt tempo och motiveras av att skapa resultat
Erfarenhet från vård- eller bemanningsbranschen är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Attraktiv provisionsmodell med mycket goda förtjänstmöjligheter
Möjlighet att växa tillsammans med ett expansivt företag
Stora utvecklingsmöjligheter och eget ansvar
Flexibelt arbetssätt
Ett engagerat team med höga ambitioner
Placering
Stockholm/Kista Så ansöker du
Skicka ditt CV info@viraliv.se
Märk ansökan med: "Konsultchef Vårdbemanning"
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
Kista Since Tower (visa karta
)
177 55 JÄRFÄLLA Kontakt
Viraliv Viraliv info@viraliv.se Jobbnummer
9971583