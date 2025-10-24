Vi söker en driven konsultchef som vill vara med och bygga bolaget!
Viraliv AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viraliv AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Denna tjänst är provisions baserad, det finns inga gränser hur mycket du kan tjäna.
Är du en engagerad ledare med ett hjärta för människor och affärer? Vill du vara en nyckelperson i ett växande företag där du får vara med och forma framtiden? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som konsultchef blir du en central del i vår tillväxtresa. Du kommer att ha helhetsansvar för dina konsulter - från rekrytering och introduktion till utveckling och uppföljning. Du arbetar nära både kunder och medarbetare och säkerställer att alla parter känner sig sedda, hörda och nöjda.
I rollen ingår även att:
bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
ansvara för bemanning och matchning av uppdrag
bidra till affärsutveckling och tillväxt
rekrytera och coacha nya medarbetare
vara en ambassadör för vår kultur och våra värderingar
Vem är du?
Du är en driven och relationsskapande person som trivs med att ta ansvar och påverka. Du motiveras av att se både människor och affärer växa. Vi tror att du har erfarenhet inom bemanning, vård eller konsultbranschen, men framför allt söker vi rätt personlighet - en lagspelare med entreprenörsanda och ett starkt engagemang.
Vi ser gärna att du:
har tidigare erfarenhet som konsultchef, teamledare eller rekryterare
har en naturlig känsla för service och kommunikation
är strukturerad, resultatinriktad och trivs i en föränderlig miljö
vill vara med och bygga något från grunden
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att växa tillsammans med ett företag i expansion. Du blir en del av ett engagerat team som brinner för kvalitet, omtanke och utveckling. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, stor frihet under ansvar och chansen att påverka både din egen och bolagets framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
112 21 STOCKHOLM Kontakt
Viraliv Viraliv info@viraliv.se Jobbnummer
9574378