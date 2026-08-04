Vi söker en driven konsultchef som vill vara med och bygga bolaget!

Viraliv AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-08-04


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Denna tjänst är endast provisions baserad, det finns inga gränser hur mycket du kan tjäna.
Är du en engagerad ledare med ett hjärta för människor och affärer? Vill du vara en nyckelperson i ett växande företag där du får vara med och forma framtiden? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som konsultchef blir du en central del i vår tillväxtresa. Du kommer att ha helhetsansvar för dina konsulter – från rekrytering och introduktion till utveckling och uppföljning. Du arbetar nära både kunder och medarbetare och säkerställer att alla parter känner sig sedda, hörda och nöjda.
I rollen ingår även att:
bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer

ansvara för bemanning och matchning av uppdrag

bidra till affärsutveckling och tillväxt

rekrytera och coacha nya medarbetare

vara en ambassadör för vår kultur och våra värderingar

Vem är du?
Du är en driven och relationsskapande person som trivs med att ta ansvar och påverka. Du motiveras av att se både människor och affärer växa. Vi tror att du har erfarenhet inom bemanning, vård eller konsultbranschen, men framför allt söker vi rätt personlighet – en lagspelare med entreprenörsanda och ett starkt engagemang.
Vi ser gärna att du:
har tidigare erfarenhet som konsultchef, teamledare eller rekryterare

har en naturlig känsla för service och kommunikation

är strukturerad, resultatinriktad och trivs i en föränderlig miljö

vill vara med och bygga något från grunden

Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att växa tillsammans med ett företag i expansion. Du blir en del av ett engagerat team som brinner för kvalitet, omtanke och utveckling. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, stor frihet under ansvar och chansen att påverka både din egen och bolagets framtid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Viraliv AB (org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
162 45  VÄLLINGBY

Kontakt
Viraliv Viraliv
info@viraliv.se

Jobbnummer
10022111

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