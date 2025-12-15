Vi söker en driven kollega till Exion! Timanställning med chans till mer.
2025-12-15
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett företag som växer, där du får lära dig ett brett yrke och utvecklas inom biltvätt, rekond och däck service? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Du kommer att:
Arbeta i vår tvättgata
Tvätta och städa bilar invändigt
Hjälpa till i vår däckverkstad
Möta kunder och hålla ordning i hallen
Arbetet är varierande och du får möjlighet att lära dig flera delar av yrket, både inom bilvård och däckservice.
Vi söker dig som
Är positiv, noggrann och arbetsvillig
Vill lära sig yrket och utvecklas hos oss
Klarar ett högt tempo och gillar praktiskt arbete
Har god servicekänsla
Har B-körkort (krav)
Kan svenska och engelska i tal och skrift (krav)
Erfarenhet är inte ett krav - det viktigaste är viljan att lära sig!
Vi erbjuder
Familjär arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom rekond och däckverkstad
Varierande arbetsuppgifter och trygga villkor
Anställning
Timanställning med chans till mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: emil@exion.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Exion Wash & Recond AB
(org.nr 559522-1002), https://exionwash.se/
Bredastensvägen 6 B (visa karta
)
331 44 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Emil Johansson emil@exion.se 070180029 Jobbnummer
9644719