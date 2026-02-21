Vi söker en driven köksansvarig till Hotell Hedåsen
2026-02-21
Hotell Hedåsen går in i en ny och spännande fas! Under våren bygger vi ut med fler hotellrum och moderna konferenslokaler. Från och med maj slår vi upp dörrarna för konferensgäster, och nu söker vi dig som vill ta ett helhetsansvar för vår matupplevelse och leda köket mot nya höjder.
Rollen som köksansvarig
Som köksansvarig hos oss får du en nyckelroll i att forma vårt gastronomiska koncept. Du ansvarar för kökspersonalen med schemaläggning, inköp, luncher och representativa middagar. Eftersom vi expanderar finns stora möjligheter att sätta din egen prägel på menyval, inköpsrutiner och arbetsflöden.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Planering och tillagning av menyer för luncher och middagar.
Inköp och leverantörskontakter.
Ansvar för köksekonomi, svinnkontroll och lagerhållning.
Schemaläggning av kökspersonal.
Säkerställa högsta kvalitet på hygien och egenkontroll (HACCP).
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg ledare i köket och som älskar utmaningen i att kunna ta i där det behövs. Du är kreativ men strukturerad, och kan känna lugn i stressade situationer.
Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet som kock, gärna i ledande position eller med ansvar för menyplanering.
Erfarenhet av att laga mat till både mindre sällskap och större grupper och stora event.
Ett brinnande intresse för råvaror och kvalitet.
Förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Vad vi erbjuder
En unik chans att vara med och bygga upp verksamheten.
Möjligheten att arbeta i en naturskön miljö i hjärtat av Sandviken.Så ansöker du
Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till restaurang@hotellhedasen.se
senast den 31 mars. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten? skicka ett mail till restaurang@hotellhedasen.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
