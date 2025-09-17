Vi söker en driven fordonstekniker / personbilsmekaniker
2025-09-17
Vi söker en driven fordonstekniker / personbilsmekaniker till Gärdet
Är du intresserad av bilar, teknik och problemlösning? Vill du arbeta i en modern verkstad med den senaste utrustningen och tillsammans med engagerade kollegor? Då kan det här vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
I rollen som fordonstekniker kommer du att:
Utföra service och förebyggande underhåll på fordon
Felsöka och åtgärda mekaniska och elektriska problem
Reparera eller byta ut komponenter vid behov
Arbeta med avancerad fordonselektronik och diagnossystem
Ge professionell rådgivning och service till kunderProfil
Vi söker dig som har:
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Kunskap i felsökning och reparationer (meriterande men inget krav)
Intresse och förståelse för moderna diagnosverktyg och elektronik
B-körkort
En positiv, serviceinriktad och samarbetsvillig inställning
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kommer därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
