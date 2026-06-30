Vi söker en driven Byggnadskonstruktör med bred erfarenhet!
Nordiska Inglasningar & Profilsystem AB / Byggjobb / Eskilstuna Visa alla byggjobb i Eskilstuna
2026-06-30
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Är du en erfaren byggnadskonstruktör som trivs med varierande projekt från grund till tak? Vi letar nu efter dig som vill ta en nyckelroll i våra projekt och säkerställa att våra konstruktioner håller högsta kvalitet. Hos oss får du arbeta med allt från mindre attefallshus till större nybyggnationer och markarbeten.
I vår koncern ingår Nordiska Inglasningar, Nordiska Uterum & Byggnads och Dörrsnabben. Tillsammans erbjuder vi marknadsledande lösningar inom inglasningar, tillbyggnader och metallpartier. I samtliga av våra bolag spelar du som konstruktör en helt avgörande roll.
OM VÅRA BOLAG OCH DINA ARBETSOMRÅDEN
Nordiska Inglasningar: Branchledande inom skräddarsydda och högkvalitativa balkonginglasningar för nordiskt klimat. Här kommer ditt fokus främst att ligga på inglasningskonstruktioner och bygglovskonstruktioner, särskilt för de mer avancerade objekten.
Nordiska Uterum & Byggnadsentrenprenad: Specialister på tillbyggnader och vinterbonade uterum i boytesegmentet, vilket ofta påminner mer om traditionell husbyggnad än enklare uterum. Det innefattar allt från markentreprenader och avväxlingar till att även omfatta pooler och färdiga byggnader. Även projekt kring attefallshus är vanligt förekommande.
Här är illustrationer och visualiseringar, exempelvis 3D-renderingar, ett viktigt inslag i dialogen med våra kunder.
Dörrsnabben: Tillverkar och levererar dörrar, fönster, fasader och glastak för stora och komplexa projekt (exempelvis Citybanan och Stockholmsmässan). Här handlar det om metallpartitillverkning där konstruktioner ska fastställas, ritas upp i program och kalkyleras med hög precision.
OM ROLLEN
Tjänsten är placerad på plats vid vårt huvudkontor och tillverkningslokaler i Eskilstuna, och det är härifrån du utgår i ditt dagliga arbete.
Som konstruktör hos oss kommer ditt huvudsakliga fokus att ligga på tekniska lösningar, 3D visualiseringar, konstruktion, beräkningar och tekniskt assistans till övriga organisationen. Du kommer att vara involverad i en rad olika projekt.
Även om ditt primära ansvarsområde är det tekniska ingenjörssegmentet och konstruktion så behövs en grundläggande förståelse för arkitektur, då detta underlättar helhetssynen i våra varierande projekt och är till stor hjälp vid framtagande av illustrationer och visualiseringar.
För våra kunder, särskilt när det gäller uterum och tillbyggnader, är tydliga illustrationer och visualiseringar ett viktigt inslag som hjälper dem att se sitt framtida projekt innan bygget startar. Här är AI ett väsentligt och numera oumbärligt verktyg, och vi ser gärna att du är nyfiken på och bekväm med att använda AI-baserade verktyg för att snabbt ta fram visualiseringar av hög kvalitet.
Kundkontakt är en naturlig och vanligt förekommande del av rollen. Du behöver därför vara bekväm både med att ha kontakt med kunder via telefon och med att genomföra platsbesök hos kunder, där du tar mått, stämmer av förutsättningar och för en dialog kring tekniska lösningar.
I din roll kommer du bland annat att arbeta med:
• Konstruktionsberäkningar: Säkerställa hållbarhet och säkerhet i alla typer av byggprojekt.
• Nybyggnader och tillbyggnader: Projektering och konstruktion av tillbyggnader till bostäder och fastigheter, inklusive avancerade uterum och boytor.
• Ombyggnationer och avväxlingar: Anpassning och förstärkning av befintliga strukturer.
• Markarbeten och fastighetsutveckling: Planering och konstruktion i samband med markarbeten & markberäkningar.
• Attefallshus och pooler: Specialiserade lösningar för mindre byggnader samt konstruktion och projektering i samband med poolanläggningar.
• Metallpartier och fasader: Fastställa, rita och kalkylera konstruktioner för dörrar, fönster och glastak.
• Illustrationer och visualiseringar: Ta fram tydliga illustrationer och visualiseringar (exempelvis 3D-renderingar) som hjälper kunden att se sitt framtida uterum eller tillbyggnad innan bygget startar. AI är här ett väsentligt verktyg i arbetet.
• Kundkontakt och platsbesök: Ha löpande kontakt med kunder via telefon samt genomföra platsbesök för måtttagning, avstämning och teknisk rådgivning.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom bygg och entreprenad. Du är trygg i din roll som konstruktör och har förmågan att hantera flera projekt parallellt.
Vi ser gärna att du har:
• Dokumenterad erfarenhet som byggnadskonstruktör.
• Stark kompetens inom konstruktionsberäkningar.
• Erfarenhet av markarbeten, nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnationer.
• Vana av att arbeta med projekt kring attefallshus och fastighetsmarkarbeten.
• Grundläggande kunskaper inom arkitektur och bygglovsritningar.
• Vana av att ta fram illustrationer och visualiseringar, exempelvis 3D-renderingar, som underlag i kunddialogen.
• Intresse för och gärna erfarenhet av AI-baserade verktyg för visualisering, då AI är ett väsentligt verktyg i vårt arbete (meriterande).
• Är bekväm med kundkontakt, både via telefon och vid platsbesök hos kunder.
• God kännedom om byggprocessen och entreprenad.
• Allmänt gott tekniskt ingenjörskunnande.
PERSONLIGA EGENSKAPER
För att lyckas i rollen tror vi att du är analytisk, noggrann och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta med andra discipliner och trivs i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik. Eftersom kundkontakt är en naturlig del av arbetet är du dessutom bekväm i kontakten med kunder, både via telefon och vid platsbesök, och har förmågan att förklara tekniska lösningar på ett tydligt sätt. Du tar ansvar för dina projekt och drivs av att leverera resultat av hög kvalitet.
Skicka ditt CV och personliga brev. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ansokan@nordiskainglasningar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Byggnadskonstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Inglasningar & Profilsystem AB
(org.nr 556753-0802), https://www.nordiskainglasningar.se/
Abramsons Väg 2 (visa karta
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632 39 ESKILSTUNA Jobbnummer
9985391