Vi söker en driven butiksmedarbetare till Alcro Studio Alingsås & Vårgårda

K-Försäljning AB / Butikssäljarjobb / Alingsås
2025-10-11


Visa alla butikssäljarjobb i Alingsås, Ale, Vårgårda, Lerum, Bollebygd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos K-Försäljning AB i Alingsås, Vårgårda eller i hela Sverige

Vi söker en ny kollega till Alcro Studio Alingsås & Vårgårda
Älskar du färg, inredning och att möta människor?
Nu söker vi en engagerad medarbetare på deltid (ca 50 %) till vårt team i Alingsås och Vårgårda.

Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö där vi hjälper både privatpersoner och proffs att skapa vackra hem och miljöer - med vår kunskap och stora engagemang

Vi söker dig som:
Gillar färg, inredning och kundkontakt
Är serviceminded och noggrann
Trivs i ett högt tempo och i ett sammansvetsat team
Gärna med erfarenhet från butik, bygg, måleri eller färgbranschen (men det är inget krav)

Tjänst: Deltid, ca 50 %
Plats: Alingsås & Vårgårda
Start: Enligt överenskommelse

Ansök enkelt via:
www.alcrostudioalingsas.se/ansokan

Urval sker löpande - så vänta inte för länge!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
K-Försäljning AB (org.nr 556722-1444)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
AlcroStudio Alingsås/Vårgårda

Kontakt
Karl-Johan Strömqvist
karl-johan@k-forsaljning.se

Jobbnummer
9552204

Prenumerera på jobb från K-Försäljning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos K-Försäljning AB: