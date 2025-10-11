Vi söker en driven butiksmedarbetare till Alcro Studio Alingsås & Vårgårda
K-Försäljning AB / Butikssäljarjobb / Alingsås Visa alla butikssäljarjobb i Alingsås
2025-10-11
Vi söker en ny kollega till Alcro Studio Alingsås & Vårgårda
Älskar du färg, inredning och att möta människor?
Nu söker vi en engagerad medarbetare på deltid (ca 50 %) till vårt team i Alingsås och Vårgårda.
Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö där vi hjälper både privatpersoner och proffs att skapa vackra hem och miljöer - med vår kunskap och stora engagemang
Vi söker dig som:
Gillar färg, inredning och kundkontakt
Är serviceminded och noggrann
Trivs i ett högt tempo och i ett sammansvetsat team
Gärna med erfarenhet från butik, bygg, måleri eller färgbranschen (men det är inget krav)
Tjänst: Deltid, ca 50 %
Plats: Alingsås & Vårgårda
Start: Enligt överenskommelse
Ansök enkelt via:www.alcrostudioalingsas.se/ansokan
Urval sker löpande - så vänta inte för länge! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare K-Försäljning AB
(org.nr 556722-1444) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AlcroStudio Alingsås/Vårgårda Kontakt
Karl-Johan Strömqvist karl-johan@k-forsaljning.se Jobbnummer
9552204