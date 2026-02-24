Vi söker en driven B2B-säljare inom marknadsinformation & leads
2026-02-24
Vill du arbeta med försäljning där du skapar verkligt värde för företag genom kvalitetssäkrad marknadsinformation och relevanta leads? Är du affärsdriven, resultatorienterad och motiveras av att göra affärer? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som B2B-säljare hos oss ansvarar du för att sälja marknadsinformation och företagsleads till allt från små och medelstora företag som till större välkända organisationer och företag.
Vår produktionsavdelning intervjuar svenska näringslivet och samlar in aktuell och kvalitetssäkrad information som ligger till grund för de affärsmöjligheter vi erbjuder. Det innebär att du arbetar med färdigt underlag och relevanta affärscase - ditt fokus ligger på dialogen med kunden, behovsanalysen och att driva affären till avslut.
Kontakta företag utifrån framtaget underlag och identifierade affärsmöjligheter
Presentera och sälja marknadsinformation och leads
Genomföra behovsanalyser och föreslå rätt lösning
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot tydliga mål och budget
Dokumentera och följa upp affärer i CRM-system
Vi söker dig som
Är självgående, strukturerad och resultatorienterad
Har stark kommunikativ förmåga och skulle känna dig trygg i dialog med beslutsfattare
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål och kunna påverka din lön
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Fördel om du har erfarenhet av B2B eller B2C försäljning (ej krav)
Vi erbjuder
Fast månadslön med attraktiv provisionsmodell med goda förtjänstmöjligheter
Tydlig produktutbildning
Tillgång till kvalitetssäkrat underlag från vår produktionsavdelning
Ett engagerat team med högt tempo och stark laganda
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Ansökningar tas emot via e-post till ledning@eb-affarspartner.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
