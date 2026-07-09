Vi söker en driven arbetsledare till vårt konsultteam hos vår kund!
Nexify bemanning & rekrytering AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2026-07-09
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eller i hela Sverige
Vi söker en arbetsledare som kommer att vara placerad hos en av våra kunder med ansvar för att coacha, följa upp och stötta våra konsulter i deras dagliga arbete.
Du är den naturliga länken mellan våra konsulter, kunden och vårt bemanningsbolag och arbetar aktivt för att säkerställa hög trivsel, närvaro och prestation. Rollen innebär ett nära samarbete med kundens arbetsledare, som ansvarar för den operativa driften.
Vill du arbeta i en roll med fokus på bemanning, ledarskap och kundansvar? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som arbetsledare hos oss kommer du att vara placerad hos en av våra kunder inom industri och logistik med ansvar för våra konsulter på plats.
I rollen arbetar du med att coacha, följa upp och stötta våra konsulter i deras dagliga arbete samt säkerställa hög trivsel, närvaro och prestation. Du är den naturliga länken mellan våra konsulter, kunden och vårt bemanningsbolag och bidrar till att skapa långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Du trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera ledarskap, relationsbyggande och problemlösning i ditt dagliga arbete.Dina arbetsuppgifter
Coacha, stötta och motivera våra konsulter i deras dagliga arbete.
Följa upp prestation, närvaro och trivsel hos våra konsulter.
Vara den dagliga kontakten mellan konsulterna, kundens arbetsledare och vårt bemanningsbolag.
Ansvara för mottagande av nya konsulter och överlämning till kundens organisation.
Arbeta med uppföljning, feedback och utveckling av våra konsulter.
Bidra till hög kvalitet i leveransen och goda relationer med kundens operativa ledning
Identifiera eventuella utmaningar och arbeta proaktivt med lösningar tillsammans med konsult och kund.
Samarbeta nära kundens arbetsledare och vår interna organisation.
Om dig
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt. Du trivs i en miljö där tempot är högt och där relationer står i centrum. Du arbetar strukturerat, har stark drivkraft och är mån om att skapa goda resultat. Du är en trygg representant för företaget och tar ansvar för både din egen och kundens framgång.
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad person som gillar att ta initiativ, skapa affärsnytta och bygga förtroende.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom lager och logistik.
Tidigare erfarenhet av arbetsledning, teamledning eller personalansvar är ett krav.
God förmåga att coacha, motivera och följa upp medarbetare.
Strukturerad och lösningsorienterad med god samarbetsförmåga.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
God datorvana.
B-körkort är ett krav.
Arbetstid
Dagtid: Måndag–Fredag
Omfattning
HeltidErsättning
Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön med fast grundlön kombinerat med en attraktiv provisionsmodell kopplad till dina resultat. Du får dessutom tillgång till förmåner såsom friskvårdsbidrag, tjänstepension samt de verktyg och resurser du behöver för att lyckas i rollen.
Som en del av Nexify får du arbeta i en kultur som präglas av engagemang, utveckling och stark laganda.
Start
I augusti, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Övrigt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Regional Director Elia på elia@nexify.nu
Vi erbjuder
En utvecklande och affärsdriven arbetsmiljö.
Arbetsplats med säte i Jönköping, med möjlighet till hybridarbete
Ett engagerat och stöttande team.Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Köping, Örebro,Nyköping, Enköping,Uppsala,Stockholm,Västerås,Jönköping, Linköping, Norrköping,Skövde,Borås, och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8048943-2095559". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexify bemanning & rekrytering AB
(org.nr 559499-5895), https://www.jobb.nexify.nu
Rådhustorget 2 (visa karta
)
633 40 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nexify Jobbnummer
9998704