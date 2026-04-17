Vi söker en driven Arbetsledare med erfarenhet inom VA
Vi söker en driven arbetsledare till Pollex Malmö
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill vara en del av ett framgångsrikt team med stark laganda? Pollex söker nu en engagerad och erfaren arbetsledare till vår verksamhet i Malmö!Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
Som arbetsledare hos Pollex har du en central roll i våra projekt. Du ansvarar för att arbetet på plats drivs framåt enligt plan, med rätt kvalitet och inom givna ramar. Rollen är varierad och innebär att du arbetar nära produktionen samtidigt som du hanterar administrativa delar - en kombination av praktiskt ledarskap och struktur.
Du utgår från kontoret i Arlöv och arbetar regionalt inom Syd. I rollen rapporterar du till regionchef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsledning i entreprenadprojekt
Säkerställa kvalitet, miljö- och arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen
Kundkontakt och samordning av projekt
Administrativa uppgifter såsom dagbok, ÄTA-hantering och egenkontroller
Delta i relining- och VA-arbeten vid behov
Vem är du?
Vi söker dig som är en naturlig ledare med ett öga för detaljer och kvalitet. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, fatta beslut och samtidigt skapa god laganda i teamet. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en stark vilja att leverera resultat du kan vara stolt över. Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet som arbetsledare eller i annan ledande roll
Minst 5 års erfarenhet inom anläggningsbranschen
Praktisk erfarenhet av VA-arbeten
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Därför ska du välja Pollex
Hos Pollex får du en trygg arbetsgivare som satsar på sina medarbetare. Vi erbjuder goda anställningsvillkor, förmåner och stora möjligheter till vidareutbildning och utveckling inom bolaget.
Om Pollex
Pollex har cirka 140 anställda och omsätter omkring 500 miljoner kronor. Vi arbetar med att förnya, rensa och kontrollera rör i mark och har idag över 220 kommuner i Sverige som återkommande kunder.
Sedan 2021 är Pollex en del av No Dig Alliance (NDA), en ledande aktör inom schaktfri ledningsförnyelse i Norden. För dig som medarbetare innebär detta stora utvecklingsmöjligheter och en stabil framtid.
Ansökan
Rekryteringen hanteras av Prowork och intervjuer sker löpande.
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9860613