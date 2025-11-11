Vi söker en driven allt-i-allo till laser- & tryckproduktion
2025-11-11
Tjänst: Deltid / Heltid (flexibelt)
Plats: Borås
Start: Omgående
Vi på Lasergravyren växer och söker nu en praktiskt lagd och serviceinriktad kollega som vill vara med och leverera till våra on-demand kunder. Du kommer arbeta i en modern produktionsmiljö med lasergravyr, digitaltryck och textiltransfer m.fl - och se till att våra kunders beställningar hanteras snabbt och med hög kvalitet.
Arbetsuppgifter
Ta emot och hantera inkommande ordrar
Förbereda filer & material
Producera beställningar i laser och/eller textiltransfer
Packa & skicka ordrar
Kvalitetskontroll
Allmänt stöd i produktion och lager
Arbetet är varierat och praktiskt - du kommer få följa produkten hela vägen från beställning till leverans.
Vi söker dig som
Är noggrann och gillar att göra "det lilla extra"
Är service- och kvalitetsorienterad
Trivs med praktiskt arbete och vill lära dig nya maskiner
Gillar högt tempo och att ta ansvar
Kan jobba extra under högsäsonger som råder 2 gånger per år
Har vilja att växa och utvecklas i rollen
Erfarenhet av laser/tryck -transfer är meriterande men inget krav - rätt person lär sig snabbt hos oss.
Arbetstider & omfattning
Deltid eller heltid enligt överenskommelse
Flexibla arbetstider - du kan till stor del styra din dag
Så länge ordrar hanteras i tid och med kvalitet är upplägget fritt
Extra arbete under högsäsong, helger förekommer
Perfekt för dig som vill växa in i rollen, jobba kreativt och arbeta i en modern och växande produktionsmiljö.
Vi erbjuder
Möjlighet att påverka dina tider
Snabb upplärning i modern produktionsteknik
Utvecklingsmöjligheter - både teknik och kundkontakt
Trevligt och familjärt arbetsklimat, högt till tak
Variation, ansvar och tempo
Ansökan
Skicka ett kort mail med några rader om dig själv samt kontaktuppgifter till:
jobb@lasergravyren.se
]
Vi rekryterar löpande - vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: jobb@lasergravyren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lasergravyren i Borås AB
(org.nr 559478-2889) Jobbnummer
9598236