Vi söker en driven allt-i-allo till laser- & tryckproduktion

Lasergravyren i Borås AB / Grafikerjobb / Borås
2025-11-11


Vi söker en driven allt-i-allo till laser- & tryckproduktion
Tjänst: Deltid / Heltid (flexibelt)
Plats: Borås
Start: Omgående
Vi på Lasergravyren växer och söker nu en praktiskt lagd och serviceinriktad kollega som vill vara med och leverera till våra on-demand kunder. Du kommer arbeta i en modern produktionsmiljö med lasergravyr, digitaltryck och textiltransfer m.fl - och se till att våra kunders beställningar hanteras snabbt och med hög kvalitet.
Arbetsuppgifter
Ta emot och hantera inkommande ordrar

Förbereda filer & material

Producera beställningar i laser och/eller textiltransfer

Packa & skicka ordrar

Kvalitetskontroll

Allmänt stöd i produktion och lager

Arbetet är varierat och praktiskt - du kommer få följa produkten hela vägen från beställning till leverans.
Vi söker dig som
Är noggrann och gillar att göra "det lilla extra"

Är service- och kvalitetsorienterad

Trivs med praktiskt arbete och vill lära dig nya maskiner

Gillar högt tempo och att ta ansvar

Kan jobba extra under högsäsonger som råder 2 gånger per år

Har vilja att växa och utvecklas i rollen

Erfarenhet av laser/tryck -transfer är meriterande men inget krav - rätt person lär sig snabbt hos oss.
Arbetstider & omfattning
Deltid eller heltid enligt överenskommelse

Flexibla arbetstider - du kan till stor del styra din dag

Så länge ordrar hanteras i tid och med kvalitet är upplägget fritt

Extra arbete under högsäsong, helger förekommer

Perfekt för dig som vill växa in i rollen, jobba kreativt och arbeta i en modern och växande produktionsmiljö.
Vi erbjuder
Möjlighet att påverka dina tider

Snabb upplärning i modern produktionsteknik

Utvecklingsmöjligheter - både teknik och kundkontakt

Trevligt och familjärt arbetsklimat, högt till tak

Variation, ansvar och tempo

Ansökan
Skicka ett kort mail med några rader om dig själv samt kontaktuppgifter till:
[jobb@lasergravyren.se]
Vi rekryterar löpande - vänta inte med att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: jobb@lasergravyren.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lasergravyren i Borås AB (org.nr 559478-2889)

Jobbnummer
9598236

