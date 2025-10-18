Vi söker en djurvårdare till receptionen hos Min Veterinär!
Svenska Veterinärgruppen Holding AB / Djuruppfödarjobb / Skövde
2025-10-18
Älskar du att hjälpa både djur och människor?
Hos oss får du vara klinikens ansikte utåt - den första varma rösten i telefonen och det välkomnande leendet i receptionen. Vi söker dig som trivs med att möta människor, lösa problem och skapa trygghet för djurägare och deras fyrbenta familjemedlemmar.
Vem är du?
Du älskar hundar och katter - och bryr dig lika mycket om deras människor.
Du har utbildning motsvarande djurvårdare, och gärna erfarenhet av klinikarbete eller liknande.
Du är positiv, social och kommunikativ - du gillar att prata, lyssna och skapa relationer.
Du tycker det är roligt att arbeta med datorer och digitala system.
Har du livserfarenhet och trygghet i mötet med människor, ser vi det som mycket värdefullt.
Dina huvudsakliga uppgifter
Ansvara för reception och telefon - du är klinikens nav i det dagliga flödet.
Ge service och stöd till djurägare - både i mötet på plats och via telefon/mail.
Hålla ordning och struktur i reception och väntrum.
Möjlighet att ibland stötta veterinärerna och hjälpa till i labbet om intresse och behov finns.
Vi erbjuder
En välkomnande arbetsplats med engagerade kollegor, där vi har nära till skratt och bryr oss om varandra - både två- och fyrbenta. Du får möjlighet att utvecklas i rollen och växa tillsammans med oss.
Övrig information
Tjänstens omfattning är heltid eller deltid efter överenskommelse, med tillträde enligt överenskommelse. Låter det intressant? Skicka din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: noak.labuda@svenskavet.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Veterinärgruppen Holding AB
SKÖVDE Arbetsplats
Min Veterinär i Skövde
