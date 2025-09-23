Vi söker en distriktssköterska till Vårdcentralen Tingsryd!
2025-09-23
Välkommen till Region Kronoberg! Här arbetar 6500 personer för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Primärvården omfattar 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, primärvårdens hälsoenhet, familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter så att Kronobergarna får rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens i rätt tid och på rätt vårdnivå.
På vårdcentralen i Tingsryd erbjuder vi grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldrar, rådgivning, rehabilitering, förebyggande hälsoinsatser, barnhälsovård och psykiatri-kompetens. Vi är ett välfungerande och trevligt team med flera olika yrkeskategorier. Vårt motto är att alltid ha patienten i centrum och vår värdegrund är respekt för människan.
Region Kronoberg har kollektivavtal, friskvårdsbidrag, personalgym, företagshälsovård och ett flertal andra personalförmåner. Om du funderar på att flytta hit erbjuder vi inflyttarservice, det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att etablera sig som nyinflyttad i Kronoberg. Läs mer om det och våra andra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/formaner/
Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett varierat och spännande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du kommer att arbeta både med förebyggande insatser och med akuta symtom.
Arbetsuppgifterna kan tex vara telefonrådgivning, tidsbokning, mottagningsarbete och triagering i ett bedömningsteam. Vi har även specialmottagningar inom diabetes, astma/KOL, demens, inkontinens samt barnhälsovård. Vi kommer att ta hänsyn till din tidigare erfarenhet och du kommer att få en anpassad introduktion.
Som distriktssköterska/sjuksköterska inom primärvården bidrar du även med din kompetens på vår jourläkarcentral. Vi är många som delar på uppdraget och vi erbjuder dig en särskild introduktion för jourläkarcentralen, allt för att du ska känna dig trygg och kunna utvecklas i ditt uppdrag.Kvalifikationer
För att vara aktuell till denna tjänst ska du vara legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete på vårdcentral eller annat mottagningsarbete, men välkomnar även dig som är i början av karriären att söka. Vidareutbildning som distriktsköterska är meriterande.
Som person samarbetar du gärna med dina kollegor i tvärprofessionella team men trivs också med att arbeta självständigt. För dig är det självklart att bidra till ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen och du står upp för vår gemensamma värdegrund, respekt för människan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
* Bifoga ett detaljerat CV
* Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
Ersättning

Månadslön
