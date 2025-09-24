Vi söker en distriktssköterska/sjuksköterska till vår mottagning
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Vi är två vårdcentraler i samma lokal med gemensam ledning och en framtida planering om en gemensam enhet.
Spännande!
Mottagningen är belägen centralt på Södermalm. Vi är två digifysiska vårdcentraler med ca 34 anställda som har ansvar för våra drygt 11 000 listade patienter. Vi kommer under hösten att slå ihop oss till en enhet. Vår ambition är att erbjuda vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet och service för alla åldrar.
Läs mer om oss:
Capio Vårdcentral Zinkensdamm | Capio
Capio Vårdcentral Södermalm | Capio
Din roll
Hos oss kommer du att vara en del av ett kompetensstarkt team som består av specialiserade läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal.
Meriterande med erfarenhet inom mottagningsarbete i primärvården.
Tjänsten innebär omväxlande arbetsuppgifter där du har möjlighet att möta många patienter, kompetensutveckla dig själv samt vara med på resan och vara delaktig i att utveckla och förändra primärvården
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte. Vi tycker det är viktigt med kompetensutveckling och uppmuntrar dig att gå kurser och utbildningar.
Utöver detta erbjuder vi även:
Kollektivavtal
Närvarande chefer
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är distriktsköterska eller van sjuksköterska och är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet i yrket.
Du har förmåga att anpassa dig till olika situationer och ändrade omständigheter. Du är strukturerad och kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt. Du har ett gediget intresse och stor förståelse för denna typ av verksamhet.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Monica Edström monica.edstrom@capio.se +46733506533 Jobbnummer
9524118