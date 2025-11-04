Vi söker en dansktalande kundtjänstmedarbetare på timbasis
2025-11-04
Drivs du av att ge riktigt bra service, lösa problem och skapa nöjda kunder? Då kan det här vara rollen för dig. Vi söker nu en danskaz
I rollen kommer du att ge professionell support till våra kunder, främst på danska och svenska. Du svarar på frågor via telefon och mejl, hjälper till med information om produkter, tjänster och fakturor, och ser till att varje kund får en positiv upplevelse. Du kommer också att arbeta i våra system för att registrera och följa upp ärenden samt samarbeta med andra avdelningar för att hitta de bästa lösningarna för kunden.
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i danska och svenska, både i tal och skrift, samt god engelska. Du har minst gymnasieutbildning och trivs i en roll där du får kommunicera, lösa problem och göra skillnad för andra.
Har du tidigare erfarenhet av kundservice, rådgivning, detaljhandel eller andra serviceyrken är det meriterande men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att ge bästa möjliga service.
Som person tror vi att du är engagerad, ansvarstagande och noggrann. Du gillar att ha kontakt med människor, är lösningsorienterad och har lätt för att sätta dig in i rutiner och system.
Anställningen är på timbasis med start enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till vardagar mellan kl. 08:00 och 17:00, och vi erbjuder en konkurrenskraftig timlön på 142 kronor i enlighet med gällande kollektivavtal.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en kundfokuserad miljö där varje dag bjuder på nya samtal, utmaningar och möjligheter att skapa riktigt bra kundupplevelser.
Om Barona Contact CenterBarona Contact Center erbjuder dig en stimulerande och händelserik arbetsmiljö. Barona har kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag. Du kommer arbeta nära din teamledare och erbjudas kontinuerlig coachning och kompetensutveckling. Vi är ett sammansvetsat gäng som har roligt tillsammans och vi arbetar aktivt för en öppen och positiv företagskultur. Hos oss har du kul på jobbet.
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via mejl, så ansök till tjänsten via vår hemsida. Vid frågor relaterade till processen, varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare
Varmt välkommen med din ansökan!
Mer om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund men levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.
Läs mer här: https://barona.se/om-barona/
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
