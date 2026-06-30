Vi söker en Däcktekniker med känsla för service till Euromaster Gällivare
Euromaster Aktiebolag / Montörsjobb / Gällivare Visa alla montörsjobb i Gällivare
2026-06-30
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Nu förstärker vi vårt team i Gällivare med en ny kollega! Ta chansen och sök ett omväxlande arbete på Europas och Sveriges största däckkedja och bidra med att skapa en enkel tillvaro för alla på väg.
Vi söker nu en mångsidig och driven tekniker som vill bli en viktig del i vårt team! Rollen är bred och passar dig som gillar variation. Ena stunden jobbar du med däckservice på allt från personbilar och lastbilar till stora gruvtruckar, nästa stund hjälper du till med bilservice och underhåll.
Utöver arbetet i verkstaden finns det stora möjligheter för dig med rätt driv att ta steget in i kundmottagningen. Där hjälper du våra kunder med rådgivning, försäljning och ser till att de lämnar oss med ett leende.
Vi letar efter dig som har ett genuint tekniskt intresse för fordon. Kanske har du skruvat med egna projekt i garaget, eller så har du hunnit samla på dig professionell erfarenhet.
Vi söker dig som:
Har ett starkt intresse för bilservice och mekanik (meriterande).
Är en social och utåtriktad person som trivs i mötet med människor.
Är noggrann, tar egna initiativ och gillar att hugga i där det behövs.
Har B-körkort (C-körkort är ett stort plus!).
Det viktigaste för oss är din inställning och din vilja att lära dig. Vi ger dig en grundlig introduktion och den utbildning som krävs inom våra produkter och system för att du ska lyckas i rollen. Vi sätter säkerheten främst för såväl kund som för våra medarbetare, det är därför viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person. Självklart delar du vårt intresse för fordon!
Vad vi erbjuder:
En trygg anställning hos en stabil arbetsgivare
Konkurrenskraftiga förmåner
Möjligheter till utveckling och kompetenshöjande utbildningar
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja – med över 2700 verkstäder i 16 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 140 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar – på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaster Aktiebolag
(org.nr 556078-6500)
982 38 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Euromaster Gällivare Jobbnummer
9985334