Vi söker en däckkunnig medarbetare till kund!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-02-07
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Borås
, Ulricehamn
, Tranemo
, Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu, på uppdrag av ett av våra kundföretag, en motiverad och ansvarsfull medarbetare med gedigen erfarenhet inom lagerverksamhet och däckarbete.Dina arbetsuppgifter
• Arbete på lager inklusive truckkörning
• Goda kunskaper inom däck samt erfarenhet av däckbyte och balansering
• Administrativa uppgifter kopplade till lagerhantering och däcklogistik
Andra förekommande arbetsmoment inom lagerverksamhet
Placering: Borås
Tjänstens omfattning: Heltid, dagtidProfil
Du är en driven och pålitlig person som fungerar bra i team och tar ansvar för ditt arbete. Du har en positiv attityd, arbetar på ett organiserat sätt och är nyfiken på att lära dig nya uppgifter.
Vi tror att du:
• Är van vid lagerarbete och truckkörning
• Har erfarenhet av däckskifte och balansering
• Du är bekväm med att arbeta i olika system och lär dig snabbt nya rutiner
• Innehar B-körkort samt giltigt truckkort
• Behärskar svenska väl i både tal och skrift
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4998". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Therese Henriksson therese.henriksson@posti.com Jobbnummer
9729385