Vi söker en däckkunnig medarbetare till kund!

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås
2026-02-07


Publiceringsdatum
2026-02-07

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu, på uppdrag av ett av våra kundföretag, en motiverad och ansvarsfull medarbetare med gedigen erfarenhet inom lagerverksamhet och däckarbete.

• Arbete på lager inklusive truckkörning
• Goda kunskaper inom däck samt erfarenhet av däckbyte och balansering
• Administrativa uppgifter kopplade till lagerhantering och däcklogistik
Andra förekommande arbetsmoment inom lagerverksamhet

Placering: Borås
Tjänstens omfattning: Heltid, dagtid

Profil
Du är en driven och pålitlig person som fungerar bra i team och tar ansvar för ditt arbete. Du har en positiv attityd, arbetar på ett organiserat sätt och är nyfiken på att lära dig nya uppgifter.

Vi tror att du:
• Är van vid lagerarbete och truckkörning
• Har erfarenhet av däckskifte och balansering
• Du är bekväm med att arbeta i olika system och lär dig snabbt nya rutiner
• Innehar B-körkort samt giltigt truckkort
• Behärskar svenska väl i både tal och skrift

Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4998".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Therese Henriksson
therese.henriksson@posti.com

Jobbnummer
9729385

