Vi söker en Customs Specialist till Kid/Hemtex tullager i Borås!

Under 2025 slog Kid/Hemtex upp portarna till deras nya koncernlager i Viared, Borås. Nu söker de dig som vill vara med på den fortsatta resan att skapa en logistikdröm att varje dag känna stolthet över. Kanske har du sett den nya pärlan växla fram när du åker förbi 40:an, en byggnad fylld med en AutoStore, nytt bansystem, nya truckar och ett nytt kontor, där gym på kontoret finns och så viktigast av allt - goda och glada medarbetare.
På Kid/Hemtex värnar man om en god gemenskap och en prestigelös kultur där du som medarbetare ges möjlighet att vara med och påverka företagets fortsatta utveckling.
Som Customs Specialist ansvarar du för att säkerställa korrekt tullhantering vid både inkommande och utgående varuflöden till och från deras tullager. Rollen innebär ett nära samarbetare med såväl transportörer, myndigheter och kollegor som arbetare inom organisationen för att säkerställa en effektiv logistik.
Arbetsuppgifterna innehåller:
• Säkerställa korrekt tullhantering vid inkommande och utgående varuflöden till och från Kid/Hemtex tullager.
• Följa upp och hantera avvikelser i tullprocesser samt säkerställa dokumentation för revision och myndighetskrav.
• Arbeta aktivt i relevanta system för att upprätthålla korrekt artikeldata och tullinformation.
• Kommunicera med interna och externa parter för att säkerställa smidiga tullflöden och dokumentation
För att trivas är du idérik och bra på att hitta lösningar på problem. Du är strukturerad och noggrann. Du drivs av att jobba mot uppsatta mål och söker med nyfikenhet och intresse upp nödvändig information. Du är flexibel och trivs i ett arbetsklimat med stundtals högt tempo som förutsätter initiativtagande och eget ansvar. Du är prestigelös och en god lyssnare som tillåter andra likväl som dig själv att göra fel.
Kid/Hemtex söker dig som har tidigare erfarenhet från en liknande roll inom tullhantering och tullager med vana att arbeta i tullsystem. Det är meriterande om du har erfarenhet av lagerverksamhet inom vårt specifika område, retail.
