Vi söker en Customer Success Manager till Gasbolagen i Stockholm

Om Gasbolagen i StockholmGasbolagen i Stockholm består av två systerbolag Stockholm Gas och Gasnätet Stockholm.Stockholm Gas säljer naturgas, biogas och stadsgas till knappt 60 000 hushåll, restauranger, industrier och fordonssektorn. Vi gör det med fötterna i traditionen, hjärtat i kundens behov och blicken mot en hållbar framtid där biogasen dominerar. Genom långsiktighet, transparens och kundfokus vill vi vara stockholmarnas självklara val - och en av Sveriges ledande gasleverantörer.Gasnätet Stockholm är det företag som ansvarar för drift och underhåll av gasledningsnätet i Stockholm, Solna och Sundbyberg.Din rollI din roll som CSM kommer du i huvudsak att verka inom Shared Service, som arbetar med bolagsgemensamma processer och rapporterar till ett beslutforum med VD från respektive bolag. I Shared Service ingår även kollegor inom ekonomi, fakturering, HR, IT och kontorsservice.En viktig del av arbetet kommer till en början innebära att utveckla och forma rollen inom bolagen där vår förhoppning är att du kommer med goda tankar, perspektiv och idéer.Som Customer Success Manager för Gasbolagen säkerställer du att våra kunder får den absolut bästa servicen från vår kundserviceleverantör, är nöjda med produkten och använder den med full potential.Du kommer att ha ett nära samarbete med marknadscheferna för båda bolagen men också andra avdelningar för att tillsammans utveckla bolagens kundservice, self service och CRM-system.Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden som ingår i rollen:Ansvara för att driva införandet och utvecklingen av Kundservice, Self Service och CRM-system.Processägare, beställare & avtalsansvarig mot leverantörer av kundservice, self-service och CRM-systemFörse gasbolagen med kundinsikter från kundservice och övriga kanaler inom ansvarsområdet.Utveckla effektiva system för att optimera vår kundresa.Med fokus på kundens behov och utmaningar hittar du passande servicelösningar.Initiera och följa upp relevanta mätningar och kundundersökningar kopplat till kundservice.Löpande följa upp och utvärdera leverans och rapportering samt ansvara för att följa upp nyckeltal och acceptansnivåer inom ansvarsområdena.2021-04-09Det är ett otroligt viktigt arbete att säkerställa hög kundnöjdhet hos Gasbolagens kunder och därför ser vi att du har tidigare erfarenhet från en liknande roll som CSM eller Kundserviceansvarig under minst tre år.Du har erfarenhet av att arbeta kundcentrerat samt att driva utvecklingsfrågor och utvecklingsprojekt. Du har tidigare haft arbetsuppgifter som innebär planering, digitalisering, organisering, uppföljning och rapportering i en kundnära verksamhet. Vidare ser vi gärna att du har en högskoleutbildning samt att du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.Du är kommunikativ, ärlig och har en hög känsla för service vilket gör att du förstår vikten av att jobba nära dina kunder och kollegor.Vi ser att du har erfarenhet av att bygga kundrelationer och förståelse för hur du genom kontinuerligt fokus på affären kan stärka vår kundupplevelse.För att lyckas i rollen som Customer Success Manager är du en relationsskapande och serviceorienterad person med god social förmåga som är duktig på att bygga genomtänkta samt långsiktiga relationer.Som person tar du stort ägandeskap för dina ansvarsområden och utförandet av dessa. Vi tror även att du bidrar med idéer och nya perspektiv med intresse för att testa på nya tillvägagångssätt. Då rollen är ny på företaget så är det viktigt att du har en prestigelös inställning till variationen av arbetsuppgifter, högt som lågt. Slutligen tror vi att du motiveras av att nå uppsatta mål och jobbar ständigt för att varje dag utvecklas och bli bättre i din roll.Mer om tjänsten och rekryteringsprocessenI den här rekryteringen samarbetar vi med Wise Professionals. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Clara Forsberg, clara.forsberg@thepace.se eller Christina Stenbeck, christina.stenbeck@thepace.se Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi tar tyvärr inte emot ansökningarna via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på www.thepace.se och du får då svara på tre korta frågor. Om du går vidare i processen kommer du inom några dagar att få genomföra två arbetspsykologiska tester. Vi vill nämligen tidigt i processen samla in så mycket fakta som möjligt för att vi ska kunna göra den bästa matchningen. Som kandidat får du göra testerna tidigt i processen eftersom vi vill säkerställa ett objektivt, fördomsfritt och rättvist urvalsarbete.