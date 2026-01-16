Vi söker en Customer Adviser till BSH:s kundserviceteam
BSH Home Appliances AB / Kundservicejobb / Solna
2026-01-16
Vi söker dig som vill bli en del av BSHs kundserviceteam som CUSTOMER ADVISER
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
• Möjlighet att jobba i ett framgångsrikt företag med vitvaror av hög kvalité
• Spännande och utmanande arbete med ett kompetent team i ryggen
• 40 % hemmakontor
• Årlig bonus
• Gedigen introduktion och uppföljning av det dagliga arbetet
• Arbetstiden är förlagd till kontorstid, måndag till fredag
DINA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
• Erbjuda service via telefon, e-mail och chat till våra brands: Bosch, Siemens, Neff och Gaggenau, huvudsakligen telefon.
• Hantera produkt, service och reservdelsbeställningar
• Hantera olika typer av frågor från kunder med hjälp av bruksanvisningar, hemsidor och våra interna produktinformationssystem
• Ge information om produkter och tjänster samt vägleda kunder
• Identifiera tekniska problem eller handhavandefel, hitta orsak och erbjuda bästa lösning
DU ÄR EN PERFEKT KANDIDAT OM:
• Du är serviceminded, tycker om att hjälpa människor och kan sätta dig in kundens situation
• Du kan multitaska i stressiga situiationer och ta snabba beslut
• Du har jobbat med kundservice tidigare
• Du har mycket god förståelse för svenska språket i tal och skrift , då rollen innebär daglig kommunikation med kunder.
• Du kan kommunicera på engelska
Arbetsplats: Solna Business Park.
Varför BSH? Vi är ledande inom hållbara och effektiva lösningar och vi prioriterar alltid kundnöjdhet. Hos oss blomstrar kreativitet och samarbete, och vi strävar alltid efter att erbjuda den bästa konsumentupplevelsen. Vi är stolta över vår inkluderande miljö där alla har möjlighet att utvecklas och göra skillnad.
Är du redo att bli en del av vårt engagerade och öppensinnade team? Gör skillnad idag och förenkla livet för framtida kunder med BSH Home Appliances!
Ansökan: För frågor, kontakta ansvarig chef, Jennifer Sand Jennifer.Sand@bshg.com
eller Jennifer Stenqvist Jennifer.Stenqvist@bshg.com
Vänligen skicka in din ansökan senast den 16 Februari 2026. Urval sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare BSH Home Appliances AB
http://www.bosch-home.se/
