Vi söker en Contract Manager till ett stort energibolag i Stockholm.
2025-10-27
För vår kunds räkning söker vi just nu en Contract Manager (avtalsförvaltare) till stort energi bolag i Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-12-15 och pågå till och med 2026-12-31.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet och kompetens som Contract Managment för mark & anläggning, bygg. Beskrivning av arbetsuppgifter och egenskaper och kompetenser för att lyckas i rollen som Contract Manager:
Nyckelansvar:
Övervaka leverans och prestation, säkerställa efterlevnad av kontraktsenliga förpliktelser inom ramen för samverkansentreprenad för mark & anläggningsdelprojekt (kontrakt som grundas i AB04). Även andra kontraktsformer kan förekomma inom ansvarsområdet.
Hantera kontraktsgenomförande inom dedikerat arbetspaket, säkerställa att parterna följer kontraktets villkor och vidtar nödvändiga ändringar (om så krävs).
Underhålla korrekt och uppdaterad dokumentation av alla kontraktsaktiviteter, inklusive prestationsrapporter och efterlevnadsdokumentation.
Hantera/förhandla kontraktsrelaterade meningsskiljaktigheter eller tvister.
Genomföra regelbundna kontraktsgranskningar och revisioner för att säkerställa efterlevnad och identifiera förbättringsområden.
Främja effektiv kommunikation och samarbete både internt med kollegor så väl som med motpart/entreprenör.
Ge regelbundna uppdateringar till arbetspaketägare och kontrakts och upphandlingsledare om kontraktets prestation, problem och lösningar.
Främja en kultur av efterlevnad och kontinuerlig förbättring, säkerställa överensstämmelse med företagets kontrakts- och projektmål.
Proaktivt identifiera och minska risker relaterade till kontraktsöverensstämmelse och säkerställa minimal påverkan på projektets tidsplaner och budgetar.
Övrigt: Start: 2025-12-15 Slut: 2026-12-31 Förlängningsoption: 1 + 1 år Omfattning: 100% Placering: Stockholm Bakgrundskontroll: Kan krävas Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Relevant högskole eller universitetsutbildning inom exempelvis juridik eller ekonomi.
Omfattande erfarenhet inom kontraktsförvaltning inom inom mark, anläggning eller byggbranschen (5+ år), helst med storskaliga byggprojekt.
Djup förståelse för principer för kontraktsförvaltning, upphandlingsprocesser och standarder inom inom mark, anläggning eller byggbranschen
Djup förståelse, kompetens och erfarenhet kring förhandlingar/förhandlingstekniker.
Dokumenterad förmåga att hantera flera kontrakt och intressenter och säkerställa efterlevnad av kontraktsförpliktelser.
Kunskaper i både engelska och svenska krävs, både muntligt och skriftligt.
Kännedom om kontraktspraxis, tillämpliga lagar med särskilt fokus på samverkansentreprenader & AB04/ABT06
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Kompetens i kontraktsförvaltningsprogramvara och verktyg
Önskade personliga egenskaper:
Stark kommunikations och samarbetsförmåga inom större projekt/organisationer.
Starka analytiska, problemlösnings- och beslutsfattande färdigheter.
Förmåga att trivas i pressade situationer samtidigt som behåller ett högt fokus på överenskomna mål och hög nivå av professionalism både intern och externt.
Stark uppmärksamhet på detaljer MEN samtidigt förmåga att skilja stora frågor från små och kunna prioritera mellan dessa. Dvs effektivt kunna göra "trade-offs" och fatta beslut om hur man bäst undviker sub-optimering i ett större sammanhang.
Ett proaktivt förhållningssätt till problemlösning
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum
Farzaneh Ghaderi ferri.ghaderi@devotum.se
9575663