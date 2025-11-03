Vi söker en Community & Content Manager till Proteinbolaget
2025-11-03
Bygg Sveriges mest inspirerande träningscommunity - och skapa content som engagerar
På Proteinbolaget brinner vi för att inspirera människor till en aktiv och hälsosam livsstil.
Nu tar vi nästa steg för att bygga Sveriges mest inspirerande träningscommunity och skapa content som verkligen engagerar.
Vi söker dig som vill vara med på resan!
Om rollen
Rollen är en central del av marknadsteamet med fokus på att stärka Proteinbolaget - och internationellt Proteincompany - som destination.
Vi söker en självgående och kreativ person som brinner för träning, hälsa, content, sociala medier och event.
I rollen tar du ett helhetsansvar för vårt content och vår community - både digitalt och vid fysiska aktiviteter som event, pop-ups och träningsaktiveringar.
Du arbetar nära hela teamet och är med i allt från strategi och planering till skapande, aktivering och uppföljning.
Du blir navet i vår organiska marknadsföring och en nyckelperson i att bygga Proteinbolaget / Proteincompany till Nordens mest inspirerande hälsodestination - både online och offline.
Ditt uppdrag
* Sätta och driva en strategisk och taktisk contentplan som binder ihop Proteinbolagets kommunikation genom hela kundresan
* Skapa inspirerande och engagerande innehåll för våra sociala medier och performance marketing annonsering
* Bygga och aktivera communityn genom dialog, relationer, event och engagerande initiativ
* Planera och genomföra mindre kund- och träningsrelaterade event som stärker varumärket och communityn
* Utveckla storytelling och innehåll som lyfter Proteinbolaget som varumärke och destination
* Samarbeta med ambassadörer, influencers och kunder för att skapa autentiskt UGC
* Följa upp och analysera prestation och engagemang i våra kanaler
* Bidra till att vårt innehåll upplevs som äkta, inkluderande och relevant för fler målgrupper
Du rapporterar till Head of Marketing.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Planera, skapa och publicera innehåll för Proteinbolagets sociala medier, inklusive Instagram, TikTok och Snapchat
* Analysera målgrupper och beteenden för att optimera val av kanaler, format och timing
* Producera enklare innehåll såsom mobilvideo, reels, copy och UGC - och själv stå framför kameran när det stärker närvaron i våra kanaler
* Samarbeta med externa konsulter för videoproduktion och UGC-material till betalda kanaler som Meta, TikTok och Snapchat
* Delta i planering, koordinering och genomförande av event och communityaktiviteter
* Utforska nya trender, verktyg och format för community- och innehållsproduktion
Säkerställa att allt innehåll och alla event följer vår visuella identitet och stärker varumärket
* 3-5 års erfarenhet av sociala medier, content eller community marketing
* Genuint intresse för träning, hälsa och digital kommunikation
* Stark känsla för storytelling, tonalitet och varumärkesbyggande
* Förstår hur organiskt innehåll samverkar med betalda och egna kanaler
* Erfarenhet av att producera innehåll för sociala medier och e-handel
* Van vid att planera, skapa och följa upp kampanjer, communityaktiviteter och event
* Energisk, inspirerande och trygg i att entusiasmera både kollegor och communityn
* Självständig, strukturerad och idérik med förmåga att växla mellan strategi och exekvering
* Positiv, nyfiken och orädd att testa nytt
* Högskoleutbildning inom marknadsföring, kommunikation eller media
Varför den här rollen är viktig
Vi vill inspirera fler att göra aktiva val i vardagen.
För att lyckas behöver vi skapa innehåll, upplevelser och community-moment som berör, engagerar och konverterar.
Här blir du en nyckelperson - ditt arbete påverkar direkt vår synlighet, vårt varumärke och våra affärsresultat.
Vi erbjuder
* En dynamisk och entreprenöriell miljö i ett av Nordens snabbast växande hälsovarumärken
* Möjlighet att ta ansvar och sätta avtryck i hur vi bygger vår community, vårt innehåll och våra event
* Stor frihet, snabba beslutsvägar och stöd från engagerade kollegor
* Personalrabatt och andra förmåner
Vi arbetar med löpande urval - vänta inte med att skicka in din ansökan.
Grundat 2012 och med huvudkontor i Örebro, Sverige, samt ett växande kontor i centrala Stockholm, är Proteinbolaget en av landets ledande e-handelsaktörer inom sportnutrition, hälsokost och träningsutrustning.
Med en passion för träning, hälsa och en aktiv livsstil erbjuder företaget ett brett sortiment av premiumvarumärken tillsammans med sina egna egenutvecklade produkter - allt med snabb leverans och en kundupplevelse i fokus.
I grunden är Proteinbolagets mission att göra en hälsosam livsstil enklare, roligare och mer tillgänglig för alla.
Genom snabb tillväxt, digital innovation och fokus på kvalitet har företaget tilldelats flera "Gasell"-utmärkelser och byggt upp en lojal community av träningsintresserade kunder. Ersättning
