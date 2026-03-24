Vi söker en CNC-operatör som vill utvecklas inom högteknologisk industri
Boxflow Staffing Syd AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örkelljunga
2026-03-24
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Örkelljunga
Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Vill du bli en del av en framtidsinriktad industrigrupp med stark närvaro i Norra Europa med fokus på avancerad teknik? Nu söker vi dig som är nyfiken, driven och vill utvecklas inom CNC.
Som CNC-operatör hos vår kund blir du en del av ett engagerat team där samarbete och utveckling står i centrum. Du får arbeta med modern teknik inom tillverkning och bearbetning, samtidigt som du får en introduktion och stöd från erfarna kollegor som hjälper dig att växa i rollen.
Arbetet är förlagt på dagtid med möjlighet till 3-sklift.Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör hos vår kund kommer du bland annat att arbeta med att:
programmera och ställa maskiner
övervaka och kontrollera maskin samt produkt
utföra egenkontroller och kvalitetskontroll
byta verktyg samt genomföra enklare underhåll av maskiner
föra dokumentation och arbeta med materialhantering
Profil & bakgrund
Vi söker dig som:
har CNC-utbildning eller har tidigare erfarenhet av CNC-styrda maskiner
är kvalitetsmedveten, noggrann och trivs med att arbeta i team
vill utvecklas inom tillverkning och produktion i en modern industrimiljö
god svenska i tal och skrift
grundläggande kunskaper i matematik
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
