Vi söker en CE-chaufför till vårt team i Luleå!
2025-08-18
Om rollen
Vi söker nu medarbetare till vår verksamhet i Luleå med inriktning på lastning och lotsning! Detta är en spännande möjlighet för dig som vill ha ett ansvarsfullt och aktivt arbete inom logistik och terminalhantering. Rollen är central för att säkerställa att vi upprätthåller högsta kvalitet, säkerhet och punktlighet i vårt flöde.
Arbetstiden är 12:00-21:00, söndag till torsdag, vilket ger en stabil och tydlig arbetstidsram. Arbetet kan vara fysiskt krävande och passar dig som trivs med att vara i rörelse och gillar praktiska arbetsuppgifter.
Som medarbetare inom lastning och lotsning hos oss på UT Transport blir du en viktig del av vårt mångsidiga nätverk. Du kommer bland annat att:
Ansvara för säker och effektiv lastning av fordon.
Delta i lotsning och koordinering för att säkerställa smidiga transporter.
Arbeta nära kollegor för att uppnå hög kvalitet och nöjda kunder.
Bidra till ständiga förbättringar och ett gott arbetsklimat.
Vi letar efter dig som
Har erfarenhet av arbete inom logistik, terminal eller liknande (meriterande men inget krav).
Är noggrann, säkerhetsmedveten och fysiskt aktiv.
Trivs både med självständigt arbete och i team.
Vill arbeta långsiktigt i en stabil verksamhet.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning i en dynamisk och trygg arbetsmiljö.
Arbete på fasta tider: 12:00-21:00, söndag till torsdag.
Lön enligt kollektivavtal.
Introduktion med erfarna medarbetare så att du snabbt känner dig trygg i din roll.
Kollegor som stöttar och en arbetsplats där säkerhet och trivsel står i fokus.
Rekryteringen sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot din ansökan!
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ut Transport i Norr AB
(org.nr 556408-7723) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
UT Transport I Norr AB Kontakt
Pick Up & Distribution Manager
Henrik Johansson henrik.johansson@fomab.se Jobbnummer
9463859