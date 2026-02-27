Vi söker en CE-chaufför till kund i Skillingaryd
2026-02-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en CE-chaufför som kan arbeta 4-skift med utgångspunkt från Skillingaryd. I denna tjänst kommer du att köra rutter runt Jönköping. I tjänsten kommer man att bistå med lagerarbete, inklusive lastning och lossning. Som person är du flexibel, noggrann och ansvarstagande. Dina arbetsuppgifter
• Köra rutter med start från Skillingaryd
• Transporter runt Jönköping.
• Lastning och lossning av gods
• Hjälpa till på lagret vid behov
ARBETSTIDER: 4-skift
OMFATTNING: Heltid, visstidsanställning 6 månader med möjlighet till förlängning/anställning hos kund.ProfilKvalifikationer
• CE-körkort och YKB
• Erfarenhet av liknande arbete är en fördel
• Talar flytande svenska.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
