Vi söker en CE-chaufför till kund i Skillingaryd

Posti Logistics Staffing AB / Fordonsförarjobb / Jönköping
2026-01-05


Publiceringsdatum
2026-01-05

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en CE-chaufför som kan arbeta 4-skift med utgångspunkt från Skillingaryd. I denna tjänst kommer du att köra rutter runt Jönköping. I tjänsten kommer man att bistå med lagerarbete, inklusive lastning och lossning. Som person är du flexibel, noggrann och ansvarstagande.

• Köra rutter med start från Skillingaryd
• Transporter runt Jönköping.
• Lastning och lossning av gods
• Hjälpa till på lagret vid behov

ARBETSTIDER: 4-skift
OMFATTNING: Heltid, visstidsanställning 6 månader med möjlighet till förlängning/anställning hos kund.

Profil
Kvalifikationer
• CE-körkort och YKB
• Erfarenhet av liknande arbete är en fördel
• Talar flytande svenska.

Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4169".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ida Laveno
Ida.Laveno@posti.com

Jobbnummer
9668691

