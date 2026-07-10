Vi söker en C-chaufför inför kommande behov i Älmhult!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Älmhult Visa alla fordonsförarjobb i Älmhult
2026-07-10
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Är du en engagerad och ansvarsfull förare som vill bidra till en hållbar framtid? Då är detta jobbet för dig! SSAM söker renhållningsförare i Älmhult med start i augusti.
Om SSAM
SSAM har en tydlig vision – ett Småland utan avfall. Med fokus på hållbarhet, miljöskydd och resurseffektivitet driver de sitt arbete framåt med hjälp av sina värdeord: Glädje, Respekt, Framåtanda, Hållbarhet och Tillsammans. Dessa genomsyrar både arbetsmiljön och relationen till kunder och samhälle.
Som renhållningsförare hos SSAM är du en nyckelperson i deras arbete för en hållbar och renare miljö. Du bidrar varje dag till att vår kommun fungerar smidigt och att vi tillsammans når våra miljömål.
Arbetstiden är förlagd till dagtid. Beredskap för arbete på helger och röda dagar kan förekomma. Start i mitten av augusti.
Arbetet innebär:
Hämta och transportera avfall från både hushåll och företag inom Älmhult kommun, enligt fastställda rutter och scheman.
Säkerställa hög kvalitet och service genom att hantera avfallet på ett säkert och effektivt sätt, i enlighet med gällande rutiner och miljökrav.
Möta kunder med ett vänligt och professionellt bemötande, där du fungerar som en viktig ambassadör för SSAM och bidrar till en positiv upplevelse i kontakten med invånarna
Rapportera avvikelser och följa säkerhetsföreskrifter, för att skapa en trygg arbetsmiljö både för dig själv och dina kollegor.
Som en del av deras team är ditt arbete avgörande för att upprätthålla en god service till kommunens invånare och samtidigt värna om miljön för framtida generationer.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, serviceinriktad och flexibel.
Har en positiv attityd och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god fysik, då arbetet är fysiskt krävande.Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Minst C-körkort
Digitalt färdskrivarkort
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet inom avfallshantering eller liknande serviceyrken
CE-körkort
DatorvanaÖvrig information
StudentConsulting är rekryteringspartner till SSAM och sköter denna rekryteringsprocess. Som en del av processen ber vi dig utföra testet ADEPT-15 som du får tillgång till i din profil när du registrerar din ansökan. Först när testet är genomfört är din ansökan fullständig. Observera att alkohol- och drogtest ingår i rekryteringsprocessen.
Vi rekryterar löpande, skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Västra Esplanaden 9B (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
10000101