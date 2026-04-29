Vi söker en bygglovsadministratör till vårt stadsbyggnadskontor
2026-04-29
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
• Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
• Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
• Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Arbetsuppgifter
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen består av cirka 20 medarbetare som är fördelade på ett miljökontor samt ett stadsbyggnadskontor. Vi söker nu dig som vill vara ansvarig för stadsbyggnadskontorets administration, med avseende på bygglovsområdet. Du har därmed som huvuduppgift att sköta moment som grannutskick, beslutsexpediering, registrering och utlämning av allmänna handlingar såväl som att se till att övriga administrativa rutiner, exempelvis på ekonomi- och arkivområdet, efterlevs och utvecklas i linje med tillämpliga regelverk och lokala riktlinjer. I tjänsten ingår även ajourhållning av OVK samt statistikrapportering.
Med utgångspunkt i de mångfacetterade förutsättningar och spännande utmaningar som finns i kommunen finns mycket god variation i de ärenden som kontoret hanterar. I uppdraget ingår att arbeta med utvecklingsfrågor inom tjänstens ansvarsområden såväl som i ett bredare perspektiv - kopplat till förvaltningens administration och verksamhetsutveckling - i samarbete med förvaltningschef och övriga administrativa funktioner inom förvaltningen. Det kan, beroende av din kompetens och erfarenhet samt verksamhetens behov, också bli aktuellt att arbeta med andra ärenden och projekt.
Vi är ett kontor som strävar efter ett flexibelt och samarbetsinriktat arbetssätt, där vi lär av varandra. Du kommer därmed att ha ett löpande ömsesidigt kunskapsutbyte med dina kollegor vilket ger dig god input i ditt uppdrag, samtidigt som du ger andra värdefulla bidrag utifrån ditt perspektiv.
Du håller naturligt i många olika kontakter och är tydlig och serviceinriktad i din kommunikation, såväl internt som externt.
Förvaltningen bemannar för närvarande kommunkontoret i Malung och ett mindre servicekontor i Sälens by. Denna tjänst och dess arbetsuppgifter förutsätter huvudplacering och fysisk närvaro på kommunkontoret i Malung.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill komplettera vårt nuvarande team med en kollega som stärker gruppens förmågor ytterligare. Uppdraget passar dig som ställer höga krav på kvalitet och produktivitet i ditt arbete och som sätter fokus på sökandens behov. Det är viktigt att du är självgående och strukturerad, ser vad som behöver prioriteras, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du behöver ha goda kommunikativa förmågor i tal och skrift, där du kan anpassa din kommunikation efter situation. Du har en öppen och positiv attityd med ett lösningsorienterat arbetssätt och förstår vikten av den administrativa hanteringen vid myndighetsbeslut.
Du som söker bör ha utbildning och/eller erfarenhet inom det administrativa området eller annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som bedöms vara likvärdig. Det är meriterande om du har kunskaper om plan- och bygglagen och/eller de lagar och regler som styr offentlig verksamhet.
Samhällsplanering bygger på nära kontakt och förankring med många aktörer, både internt och externt. Stor vikt läggs därmed vid personliga egenskaper som god samarbets- och organisationsförmåga, flexibilitet, ansvarstagande och gott bemötande. Du är genuint intresserad av att ge god service till allmänheten och våra förtroendevalda samt av att utveckla våra arbetssätt för att stärka våra förmågor på dessa områden ytterligare.
Du behöver ha god datorvana, där erfarenhet av arbete med ärendehanteringssystemet Castor eller liknande system är meriterande.
Erfarenhet från tidigare uppdrag med administration eller liknande är även detta meriterande.
B-körkort krävs.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi kallar till intervjuer löpande, så inkom med din ansökan snarast.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322539". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
782 21 MALUNG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Förvaltningschef miljö och stadsbyggnad
Erik Bloemer erik.bloemer@malung-salen.se 028018391
9882457