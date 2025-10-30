Vi söker en Byggadministratör till Karlskrona
2025-10-30
För vår kunds räkning söker vi just nu en byggadministratör inom energi och elteknikbranschen till Karlskrona .Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-11-01 och pågå till och med 2026-11-01.
Om uppdraget
Projektet omfattar uppförandet av nya byggnader som en del av en pågående expansion i Karlskrona, där ytterligare produktionsanläggningar och ett nytt torn byggs för tillverkning av högspänningskablar.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Avlastning vid upprättande av inköpsorder i systemet
Budgetuppföljning
Hantering av löpande fakturafrågor
Dokumentation och bevakning av gateprocesser
Uppföljning av inköp och underentreprenörer
Månatlig uppföljning av logistikunderlag
Bevakning av ÄTA-arbeten och säkerställande av kompletta underlag
Uppföljning av tidplaner och betalningsplaner
Övrigt: Start: 2025-11-01 Slut: 2026-11-01 Omfattning: 100% Placering: Karlskrona Bakgrundskontroll: Kan krävas Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Högskoleexamen inom samhällsbyggnad
Erfarenhet som Projekt/entreprenadingengör från större byggprojekt.
Önskade personliga egenskaper:
Ta egna initiativ
Positiv och lösningsorienterad person
Analytisk
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
