Vi Söker En Butikssäljare Till Vår Butik I Gränby I Uppsala
Pilgrim Sweden AB / Butikssäljarjobb / Uppsala
2026-02-04
VILL DU BLI EN DEL AV VÅRT UNIKA SMYCKESUNIVERSUM?
Pilgrim söker en ansvarsfull och serviceinriktad butikssäljare med intresse för mode och goda resultat, till vår butik i Gränby i Uppsala som ska hjälpa till vid behov.
Som butikssäljare ingår du i ett team av duktiga och modeintresserade säljare. Du måste vara serviceinriktad ut i fingerspetsarna, eftersom vårt yttersta mål är att ge våra kunder en unik och fantastisk upplevelse när de besöker våra butiker.
På Pilgrim jobbar vi tillsammans som ett stort team, och därför är det avgörande att du är en teamplayer som vill vara med i gemenskapen och bidra med gott humör och goda resultat.
DINA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
• Försäljning och kundservice * Ta hål i öronen * Se till att butiken är inbjudande och välkomnande
OM DIG
• Du är minst 18 år gammal * Du är en skicklig säljare och sätter alltid kunden i centrum för en unik upplevelse * Du är modeintresserad och följer med i trender * Du talar flytande svenska och engelska * Du är ansvarstagande, serviceinriktad och lojal * Du är glad, positiv och motiverande * Du är flexibel och kan behålla överblicken i stressade situationer
TILLTRÄDE
Vi erbjuder en timanställning med 0-timmars kontrakt, där du hjälper till vid behov. Som timanställd butikssäljare krävs det att du är flexibel och kan arbeta alla dagar i veckan, men främst eftermiddagar, kvällar, helger och under utökade öppettider.
SKICKA IN DIN ANSÖKAN
Skicka in din ansökan och ditt CV till vår jobbportal: https:// www.pilgrim.net/sv-se/pages/jobs.
Vi håller intervjuer löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA AV DIG Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
https:// www.pilgrim.net/sv-se/pages/jobs Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gränby". Arbetsgivare Pilgrim Sweden AB
(org.nr 559404-4363), https://www.pilgrim.net/sv-se/pages/jobs
Gränbystaden
)
754 60 UPPSALA
Pilgrim Jobbnummer
9723235