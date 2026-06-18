Vi söker en butiksmedarbetare till Flying Tiger Copenhagen, Borås
Tz-Shops South Sweden AB / Butikssäljarjobb / Borås Visa alla butikssäljarjobb i Borås
2026-06-18
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Extrapersonal för Flying Tiger Copenhagen, Borås
Föreställ dig ett arbete där dagarna flyger förbi. En arbetsplats omgiven av kreativa produkter och härliga kollegor. En plats med glada och lojala kunder. Så är det hos Flying Tiger Copenhagen, och nu vill vi ha dig ombord! Brinner du också för att alltid ge kunden det lilla extra? Då tycker vi att du ska bli vår nya kollega i Borås.
Det krävs något utöver det vanliga att arbeta hos oss på Flying Tiger Copenhagen. Du ska veta vad god service är och brinna för att visa det! Våra kunder ska känna sig välkomna i våra butiker och lämna med ett leende på läpparna och en lust att komma tillbaka!
Vem är du?
Det ska vara roligt att vara i en Flying Tiger Copenhagen butik – både för våra kunder, och för dem som arbetar där. Därför är du en person som sprider positiv energi som smittar av sig på både kunder och kollegor. Du är bra på att hålla i ordning runt om kring dig och ser till att butiken alltid ser fin och inbjudande ut. Din främsta arbetsuppgift är att ta hand om våra kunder men innefattar också att packa upp leveranser, exponera varor och kassaarbete.
Vi förväntar oss att du är:
Serviceinriktad
Ansvarstagande
Lösningsorienterad och effektiv
Samarbetsvillig och flexibel
Någon som trivs med att arbeta i ett högt tempo
Vilka är vi?
Hos oss på Flying Tiger Copenhagen har vi starka värderingar som vägleder oss i allt vi gör – från hur vi tänker till hur vi arbetar. Vi har en öppen kultur där vi värdesätter varandra och skapar plats för olikheter, innovation och människor som är genuint intresserade av andra människor. Vi har en kreativ och informell atmosfär, där vi välkomnar mångfald och där samspel och team-spirit är nyckeln till framgång!
Låter det som något du vill vara en del av? Då finns det inget att vänta på – vi ser fram emot att höra från dig!
Tjänsten är på 5-10h per vecka med tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten som extrapersonal innebär att timmarna varierar och att vi kommer överens om hur mycket du arbetar beroende på period. För oss är det viktigt att du får en god onboarding, så att du lär dig de återkommande arbetsmomenten och stegvis kan arbeta mer självständigt. Givetvis vill vi ha ett långt samarbete.
Du behöver vara tillgänglig för arbete under vecka 29–31.
Du behöver ha fyllt 18 år för att tillträda denna tjänst.
Rekrytering kan ske löpande, så skynda dig att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdag är 30 juni. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare TZ-shops South Sweden AB
(org.nr 556753-0539)
Lilla Brogatan 24 , 503 35 Borås (visa karta
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503 35 BORÅS Arbetsplats
Flying tiger AB Jobbnummer
9969772