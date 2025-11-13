Vi söker en butiksmedarbetare inom lagerhantering och ordermottagning
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Söker du ett varierande arbete där arbetsdagarna ser olika ut och du tycker om att träffa kunder?
Då har vi rätt tjänst för dig!
Vi söker nu en engagerad och serviceminded medarbetare till en av våra kunder på Hisingen. Här blir du en del av ett sammansvetsat team där alla hjälps åt och där arbetet präglas av gemenskap, flexibilitet och en vilja att lösa saker tillsammans.
Arbetet är varierande och innebär allt från att hjälpa kunder i butiken till att svara i telefon, ta emot och hantera order via mejl, göra offerter, sköta inköp och packa upp varor. Hos oss gör alla lite av allt, och det gäller att kunna ta tag i det som dyker upp under dagen - ibland känns det nästan som att släcka bränder, men det är just det som gör jobbet så omväxlande och roligt.
Arbetstiderna är måndag till torsdag klockan 07.00-16.15 och på fredagar 07.00-15.00. Planerad start är omgående.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är en lagspelare med positiv inställning och som trivs med att ha kontakt med både kunder och kollegor. Du är noggrann, flexibel och har en vilja att lära dig nya saker. Att be om hjälp, samarbeta och bidra till ett bra arbetsklimat är självklart för dig.
Krav för tjänsten:
• Svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har goda kunskaper i engelska och har gymnasieutbildning
Låter det som något för dig? Välkommen att söka - vi ser fram emot att få lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Gustavsson goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9604173