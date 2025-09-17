Vi söker en butikschef som vill utveckla framtidens shop & uthyrning i Tänn
2025-09-17
Hos oss får du chansen att leda och utveckla både Hamra Sportshop och shopen i Tännporten - hjärtat för våra gäster när det gäller utrustning, service och inspiration.
Om rollen
På vintern möter du gäster som ska ha allt från nyslipade skidor till rätt pjäxor för en magisk vecka i backen. På sommaren är det cyklar, kanoter och fjälläventyr som gäller. Rollen är lika mycket ledarskap som operativt arbete - du är både den som leder teamet och den som själv möter gäster i shopen.
Du kommer att:
* Bygga och leda ett starkt säsongsteam, med rekrytering, introduktion och schemaläggning som en naturlig del
* Hålla koll på siffrorna - budget, inköp och lager - och se till att vi når våra mål
* Vara en nyckelperson i att skapa minnesvärda upplevelser för gästerna, varje dag
Vi ser dig som en person som inte fastnar i "så här har man alltid gjort". Du gillar att tänka nytt och vill vara med och forma hur våra butiker och uthyrning kan utvecklas framåt.
Vi är ett tight gäng som tillsammans skapar upplevelser våra gäster minns länge. Här får du både möjlighet att ta ansvar, vara kreativ och utvecklas - samtidigt som du själv får njuta av livet i fjällen.
Vem vi söker
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att driva butik eller uthyrning med ansvar för resultat och personal. Du är trygg i att leda andra, men gillar också att själv kavla upp ärmarna och vara med i driften. Struktur, ordning och ett öga för helheten är saker som kommer naturligt för dig.
Det är ett stort plus om du har erfarenhet från sport- eller outdoorbranschen, men viktigast är att du brinner för att skapa riktigt bra gästupplevelser och vill vara med på resan i Sveriges just nu mest spännande fjällanläggning - vi utsågs nyligen till Årets skidanläggning 2025!
Frågor och ansökan?
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Rasmus Bent, VD - rasmus.bent@tanndalen.com
.
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt! Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Tänndalen är en genuin fjäll- och skidanläggning i västra Härjedalen. Men Tänndalen är så mycket mer än bara en plats. Här finns en speciell anda, en känsla som är svår att sätta ord på. Vi som jobbar här delar kärleken för fjäll, natur och äventyr, men lika viktig är den sociala biten - att göra roliga saker tillsammans och att dela upplevelserna. Oavsett om du kommer till oss för att jobba på lång sikt eller för en säsong blir du en del av en stark gemenskap där alla känner alla och alla hjälper alla.
Varje vinter singlar fyra-fem meter natursnö ner över skidområdet, som sträcker sig genom hela dalgången från Hamra i väster till Svansjön i öster. Det alpina skidsystemet i Tänndalen serverar hela 54 omväxlande nedfarter, både ovan och nedanför trädgränsen. Alltid mjukt böljande och välpistade. I Tänndalen finns skiduthyrning och sportbutik, tre barnområden, två snowparks och åtta restauranger/caféer. Gemensamt för alla restauranger är hög kvalitet och inspiration från fjällets smaktradition.
Tänndalens vackra fjällmiljö erbjuder oändliga möjligheter till längdskidåkning, både på kalfjället och i dalgången. Här finns 300 kilometer preparerade längdspår vilket ger en svårslagen variation. Här finns möjligheten att välja tur efter väder och välja dalgång eller fjäll. Det finns gott om kuperad terräng med långa, sega uppförsbackar för den träningssugne och lugna turer på fjället för livsnjutaren.
Tänndalen är en del av Velit Activities som även bedriver verksamhet i Orsa Grönklitt.
