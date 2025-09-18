Vi söker en budget- och skuldrådgivare/dödsbohandläggare!
2025-09-18
Välkommen att vara med att forma framtidens socialtjänst där vi tillsammans ska arbeta med kommuninvånarnas behov i fokus!
Inom vår verksamhet möter vi alla åldrar, bland annat barn, unga, föräldrar, personer med beroende, missbruk eller socialpsykiatrisk funktionsnedsättning, våldsutsatta och personer i behov av försörjningsstöd. Vi arbetar med myndighetsutövning, biståndsbedömda insatser men även med förebyggande och rådgivande insatser för att nå människor tidigt.
Vår organisation ställer om till en första linjens socialtjänst med en väg in för medborgare, vilket innebär att alla ärenden initialt hanteras av en ny gemensam mottagningsenheten. Därefter sker utredningar och vidare insatser i en andra linje. Detta arbetssätt syftar till att göra socialtjänsten mer tillgänglig och effektiv för alla som behöver stöd. Samarbete är en central del i vårt arbetssätt eftersom vi ser vikten av att stötta varandra för att uppnå bästa möjliga resultat för dem vi är till för.
Vi är en sektor som drivs av ett genuint intresse för vårt uppdrag där vi genom kunskapsbaserade insatser vill skapa förutsättningar för jämlika och jämställda levnadsvillkor i Skövde. Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med att göra skillnad för människor i utsatta situationer och bidra till en tryggare vardag för kommuninvånarna? Då kan det här vara rätt roll för dig.
I vår verksamhet arbetar vi med budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning samt dödsboanmälan. Vi söker nu en medarbetare som vill kombinera budget- skuldrådgivning med dödsbohandläggning.
Som budget- och skuldrådgivare möter du personer i Skövde och Hjo kommun som har, eller riskerar att få, problem med sin privatekonomi. Du ger råd, stöd och vägledning för att hitta lösningar både på kort och lång sikt och är ett viktigt stöd för den enskildes ekonomiska återhämtning.
Som dödsbohandläggare ansvarar du för att utreda och fatta beslut om dödsboanmälan i de fall där tillgångarna i ett dödsbo inte täcker kostnader för begravning och gravsten. Arbetet sker i nära samverkan med anhöriga, kollegor och externa aktörer.
Fördelningen i tjänsten är initialt ca 75 % budget- och skuldrådgivning och 25 % dödsboanmälan, men den kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning, exempelvis socionom, beteendevetare, ekonom, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver också B-körkort eftersom tjänsten kräver resor inom Skövde och Hjo kommun.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet eller socialtjänst och/eller kunskap om skuldsanering, privatekonomi eller myndighetsutövning.
Du är en person som har förmåga att bemöta människor i olika livssituationer med respekt, empati och tydlighet. Du behöver vara strukturerad, självständig och lösningsorienterad samtidigt som du har lätt för att samarbeta och skapa förtroende.
God kommunikativ förmåga i både tal och skrift är viktigt i rollen.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
