Vi söker en bred HR-generalist som även behärskar ekonomi och fakturering!
365 BTS AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-01
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 365 BTS AB i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
365 BTS AB är ett dynamiskt och expansivt företag som specialiserar sig på bemanningstjänster inom transport och logistik . Vi förser våra kunder med allt från yrkeschaufförer till lagerpersonal och är inne i en spännande tillväxtfas. Med en omsättning på nära 40 miljoner kronor och ett liten team med engagerade medarbetare är vi ett företag med högt tempo och stora möjligheter . Vi söker nu en nyckelperson som kan växa med oss och ta ett helhetsansvar för våra HR- och ekonomifrågor.Om tjänsten
I den här rollen blir du en central figur på vårt kontor i Stockholm. Du får en unik möjlighet att kombinera två spännande kompetensområden och vara med och forma både vår HR-funktion och våra ekonomiprocesser. För rätt person innebär detta en chans att göra verklig skillnad i ett företag där ditt arbete får direkt påverkan på vår fortsatta framgång.Dina arbetsuppgifter
Som HR-Generalist hos oss får du en varierad vardag där du växlar mellan strategiskt HR-arbete och operativa ekonomuppgifter. Dina huvudansvarsområden inkluderar:
HR & Personaladministration:
Stötta chefer i hela HR-processen, från rekrytering till avslut.
Vara ett bollplank i arbetsrättsliga frågor och arbetsmiljöfrågor.
Driva och utveckla vårt arbete med employer branding och kompetensförsörjning.
Hantera löpande HR-administration såsom avtal, anställningsvillkor och personalstatistik.
Ekonomi & Fakturering:
Ha ett självständigt ansvar för den löpande faktureringen till våra kunder.
Hantera kund- och leverantörsreskontra.
Arbeta med löpande redovisning, betalningar och avstämningar.
Bidra till månadsbokslut och budgetuppföljning med fokus på personalekonomiska nyckeltal.Profil
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning, till exempel inom personalvetenskap, företagsekonomi eller en kombinationsutbildning.
Du har:
Dokumenterad erfarenhet av arbete som HR-generalist eller liknande roll.
Goda kunskaper och praktisk erfarenhet av löpande ekonomiadministration, där fakturering och reskontrahantering är en självklar del.
Mycket god systemvana och är trygg i att arbeta i olika affärssystem.
Förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
Som person är du:
Strukturerad och noggrann: Du har ett öga för detaljer och arbetar metodiskt för att hålla hög kvalitet i både HR- och ekonomiprocesser.
Lösningsorienterad och självständig: Du trivs med att ta eget ansvar och driva dina frågor framåt.
Kommunikativ och social: Du har lätt för att skapa förtroende och bygga goda relationer med både kollegor och chefer.
Vi erbjuder
Hos 365 BTS AB får du en central och betydelsefull roll i ett företag med korta beslutsvägar. Du får möjlighet att kombinera två spännande kompetensområden och vara med och forma både HR-funktionen och de ekonomiska processerna. Vi erbjuder en arbetsplats med högt i tak och goda utvecklingsmöjligheter.
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobb@365bts.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 365 BTS AB
(org.nr 559069-0334)
117 34 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9987156