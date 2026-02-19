Vi söker en Bodelstekniker till Maskincentrum
2026-02-19
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
Är du en fordonsintresserad person som gillar att jobba nära och rådgivande mot kunden? Då kanske du vill jobba hos oss!
Vi söker en Bodelstekniker till vår anläggning i Bockara
Vill du arbeta med husbilar och husvagnar i en tekniskt varierad roll där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en Bodelstekniker till vår anläggning i Bockara som vill bli en del av vårt team och arbeta med välkända varumärken inom fritidsfordon.
I rollen som Bodelstekniker kommer du att arbeta med garantiarbeten, felsökning och reparationer av både husbilar och husvagnar. Arbetet omfattar bland annat hantering av svagström, styrenheter och programuppdateringar samt konstruktion och finsnickeri, exempelvis vid byte av inredning och fuktreparationer.
Du kommer även att utföra VVS-arbeten såsom arbete med pumpar, avlopp och duschar, samt arbeta med både vattenburna och luftburna värmesystem. En del av rollen innebär även montering av solceller, gasoluttag, eluttag och andra tekniska komponenter.
Vidare genomför du inbytestester av husbilar och husvagnar och arbetar dagligen med kända varumärken som Bürstner, Pilote och Hobby.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har utbildning eller praktisk erfarenhet inom exempelvis snickeri, el, bilmekanik, VVS eller annat närliggande tekniskt område. Erfarenhet från husbils- eller husvagnsbranschen är meriterande men inget krav.
Du har en teknisk bredd, är lösningsorienterad och trivs med att arbeta med varierade arbetsuppgifter. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett strukturerat arbetssätt. För att lyckas i rollen behöver du även vara flexibel, engagerad och självgående, samtidigt som du är samarbetsvillig, lyhörd och gärna delar med dig av din kunskap till kollegor.
Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete i ett team med erfarna och trevliga kollegor. Har du engagemang och ambition att utvecklas finns här en långsiktig möjlighet.
Du har minst B-körkort, där C-körkort ses som ett plus, samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Är det kanske just dig vi söker?
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Bodelstekniker är en direktrekrytering där du blir anställd av Maskincentrum i Bockara. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se
eller 0709-354090.
Plats: Bockara.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Heltid, måndag till fredag mellan 7 och 16, flextid kan erbjudas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
572 55 OSKARSHAMN Arbetsplats
Maskincentrum i Bockara AB Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9753236