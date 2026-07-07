Vi söker en biträdande verksamhetschef till Säviq Kvinnobehandling
Viljan Individ och Familj AB / Socialsekreterarjobb / Söderhamn Visa alla socialsekreterarjobb i Söderhamn
2026-07-07
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Om Viljan
Vill du utvecklas i en ledande roll inom IOF och vara med och skapa förutsättningar för människor att leva ett självständigt och meningsfullt liv?
Vi söker nu en biträdande verksamhetschef till vår IOF-verksamhet i Söderhamn. Här arbetar engagerade och kompetenta team med fokus på kvalitet, delaktighet och individens rätt att leva ett liv på sina egna villkor.
Som biträdande verksamhetschef får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och vara en viktig del av det dagliga ledarskapet. Rollen passar dig som har rätt utbildningsbakgrund och som vill utvecklas inom ledarskap, kvalitet och verksamhetsstyrning i en organisation där människor och utveckling står i centrum.
Hos oss får du vara med och göra verklig skillnad – både för de personer vi stöttar och för de medarbetare du arbetar tillsammans med.
Om rollen som Biträdande verksamhetschef
Som biträdande verksamhetschef arbetar du nära verksamhetschef och övriga stödfunktioner för att säkerställa välfungerande verksamheter med hög kvalitet. Du är ett stöd i den dagliga driften och deltar aktivt i frågor som rör verksamhetsutveckling, kvalitet, arbetsmiljö, planering och samordning.
I den här rollen får du en bred inblick i och erfarenhet av de områden som ingår i ledarskapet inom Individ och familjeomsorg. Du kommer att arbeta nära verksamhetschefer och verksamheterna och successivt få möjlighet att utveckla dina kunskaper inom såväl kvalitet och lagstiftning som ekonomi, arbetsmiljö och personalfrågor.
Det här är en roll för dig som vill växa, lära och utvecklas tillsammans med erfarna ledare i en organisation som tror på att investera i sina medarbetare.
Vår ledarkompass består av fyra områden
• Skapa värde
• Vi tillsammans
• Bygga tillit
• Tänka nytt
Kompassen hjälper oss att nå våra långsiktiga mål, leda och utveckla vår verksamhet och affär framåt samt fungerar som ett verktyg för att leda oss själva och andra.
Vem är du?
Du har en relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från socialt arbete eller arbete med personer med behov av stöd, men vi ställer inget krav på tidigare chefserfarenhet eller erfarenhet av ledarskap inom IOF. Det viktigaste är att du har ett genuint intresse för människor, en vilja att utvecklas och ett engagemang för kvalitet och verksamhetsutveckling.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att samarbeta, bygger goda relationer och motiveras av att bidra till både människors och verksamheters utveckling.Publiceringsdatum2026-07-07KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning som uppfyller IVO:s krav för ledande befattning inom IOF.
Erfarenhet av socialt arbete
God förmåga att uttrycka sig i svenska i tal och skrift.
B-körkort.
God administrativ och digital förmåga.
Meriterande om du därtill har:
Erfarenhet av arbete inom individ och familjeomsorg.
Erfarenhet av samordnande uppdrag.
Erfarenhet av kvalitetsarbete och dokumentation.
Utbildning inom tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande eller andra relevanta metoder.Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare med 6 mån provanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Schema: Dagtid måndag - fredag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Tina Tjädertina.tjader@viljan.se
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos Viljan får du möjlighet att utvecklas i en ledande roll inom IOF och vara en del av en organisation som tror på att investera i sina medarbetare.
Som biträdande verksamhetschef arbetar du nära erfarna ledare och får en unik möjlighet att bygga kunskap och erfarenhet inom ledarskap, kvalitet, verksamhetsstyrning och utvecklingsarbete. Rollen ger dig en bred förståelse för hur en modern IOF-verksamhet drivs och utvecklas.
Vi är en trygg arbetsgivare med goda möjligheter till vidare utveckling och karriär inom organisationen. Utöver detta erbjuder vi utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvårdsbidrag samt flera förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltigt pass/nationellt id-kort visas upp.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige genom medborgarskap inom EU/EES eller giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag är 2026-08-31, men vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Som en del av vårt arbete för en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi slumpmässiga alkohol- och drogtester.
Om Attendo/Viljan
Viljan är en del av Attendo, ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Viljan är verksamma inom Individ och familjeomsorg.
Vi på Viljan tror att alla människor har möjlighet till förändring. Det gör att vi skapat en arbetsplats där du som kollega är med och påverkar, gör skillnad och utvecklas.
Om du vill vara med och bidra till människors nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Våra värderingar – omtanke, engagemang och kompetens – vägleder oss i allt vi gör och bidrar till en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och lyckas tillsammans.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8028172-2089314". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Hemmansvägen 17 (visa karta
)
826 62 NORRALA Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9995025