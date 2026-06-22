Vi söker en bilvårdare/recondare med körkort

Kungsbacka Recondservice Aktiebolag / Städarjobb / Kungsbacka
2026-06-22


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RecondService i Kungsbacka är ett etablerat företag inom bilvård. Vi erbjuder allt från handtvätt, invändig rengöring till polering, helrecond och lackskydd. Vi har även däckverkstad med försäljning av däck. Däckhotell, krängning, balansering och däckbyte.
Du blir erbjuden:
Möjligheten att bli en del av en positiv och framåtsträvande organisation som präglas av medarbete som är engagerade och delaktiga i verksamhetens utveckling. Goda möjligheter att växa och utvecklas i företaget.

Publiceringsdatum
2026-06-22

Dina arbetsuppgifter
Tvätt/polering av bilar mm
Hjulskifte
Kundkontakt

Vi söker dig som:
Har god fysik , då du arbetar med din kropp
Är stresstålig, har social förmåga,, hög servicenivå och stort initiativtagande
Har ett intresse för bilar
Noggrann

Det är meriterande om du:
Tidigare arbetat inom bilvård
Erfarenhet inom stresståliga miljöer
Är flytande i svenska, i både tal och skrift

Övrig information:
Start: omgående
Omfattning: heltid, tillsvidare
Arbetstider: måndag till fredag 7-16
Vi finns i Kungsbacka. Gratis parkering utanför
Bra förbindelser med kollektivtrafik.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: info@recondservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kungsbacka Recondservice Aktiebolag (org.nr 556709-8479)
Hantverksgatan 5D (visa karta)
434 42  KUNGSBACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kungsbacka Recondservice AB

Kontakt
Peter Olsson
info@recondservice.se
0736-371413

Jobbnummer
9973252

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