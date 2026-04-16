Vi söker en Bilmekaniker med intresse för montering & fordonsutrustning (
2026-04-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en bilmekaniker som gillar praktiskt arbete, kvalitet och varierande arbetsdagar? Vill du arbeta i en modern verkstad där både mekanik och fordonsutrustning står i fokus? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Som bilmekaniker hos oss arbetar du med service, felsökning och reparationer av personbilar. En stor del av arbetet kan även bestå av montering och installation av extrautrustning på nya och begagnade fordon.Dina arbetsuppgifter
Felsökning med diagnosverktyg
Montering och installation av fordonsutrustning såsom:
Motorvärmare
Alkolås
Dragkrokar
Funktionskontroller och kvalitetssäkring
Samarbete i verkstadsteam
Vi söker dig som
Har utbildning som bilmekaniker eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av verkstadsarbete
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs både med självständigt arbete och i team
Meriterande
Erfarenhet av installation av t ex motorvärmare, alkolås och/eller dragkrokar
Kunskap inom bilelektronik
Erfarenhet från utrustningscenter eller märkesverkstad
Vi erbjuder
En stabil arbetsgivare med god arbetsmiljö
Moderna lokaler och bra utrustning
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
Marknadsmässiga villkor
Placering: Malmö Omfattning: Heltid
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
113 47 STOCKHOLM
Nav1rekrytering AB
Rekryterare
Oscar Kuczkowski oscar.k@nav1rekrytering.se
