Vi söker en Bilmekaniker med intresse för montering & fordonsutrustning

Är du en bilmekaniker som gillar praktiskt arbete, kvalitet och varierande arbetsdagar? Vill du arbeta i en modern verkstad där både mekanik och fordonsutrustning står i fokus? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.

Publiceringsdatum
2026-04-16

Om tjänsten
Som bilmekaniker hos oss arbetar du med service, felsökning och reparationer av personbilar. En stor del av arbetet kan även bestå av montering och installation av extrautrustning på nya och begagnade fordon.

Dina arbetsuppgifter
Felsökning med diagnosverktyg

Montering och installation av fordonsutrustning såsom:

Motorvärmare

Alkolås

Dragkrokar

Funktionskontroller och kvalitetssäkring

Samarbete i verkstadsteam

Vi söker dig som

Har utbildning som bilmekaniker eller motsvarande erfarenhet

Har erfarenhet av verkstadsarbete

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Trivs både med självständigt arbete och i team

Meriterande

Erfarenhet av installation av t ex motorvärmare, alkolås och/eller dragkrokar

Kunskap inom bilelektronik

Erfarenhet från utrustningscenter eller märkesverkstad

Vi erbjuder

En stabil arbetsgivare med god arbetsmiljö

Moderna lokaler och bra utrustning

Varierande arbetsuppgifter

Möjlighet till utveckling och vidareutbildning

Marknadsmässiga villkor

Placering: Malmö Omfattning: Heltid
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nav1Rekrytering AB (org.nr 556859-9699)
Ynglingagatan 16 (visa karta)
113 47  STOCKHOLM

Arbetsplats
Nav1rekrytering AB

Kontakt
Rekryterare
Oscar Kuczkowski
oscar.k@nav1rekrytering.se

Jobbnummer
9859714

