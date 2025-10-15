Vi söker en BHV-sköterska till Vårdcentralen Åsidan
Vårdcentralen Åsidan, NyköpingPubliceringsdatum2025-10-15Om företaget
Vårdcentralen Åsidan är en etablerad och välfungerande verksamhet som har närhet till city, tågstation och Nyköpings lasarett. I dagsläget är vi cirka 50 anställda och drygt 12000 listade patienter i alla åldrar. Vi är en etablerad och uppskattad barnavårdsenhet och vi verkar i fräscha och ändamålsenliga lokaler.
Här på BVC arbetar vi nära varandra i vår profession. Våra dagar är varierade och innefattar många olika möten med föräldrar och barn. Vi som yrkesroll erbjuds kontinuerlig handledning och utbildning i enlighet med det nationella barnhälsovårdsprogrammetArbetsuppgifter
Som BHV-sköterska hos oss får du ett omväxlande arbete där du följer barn och föräldrar från nyfödd till dess att skolhälsovården tar vid. Vi arbetar hälsofrämjande enligt barnhälsovårdsprogrammet för 0-6år. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat hembesök, teambesök, föräldragrupper samt samverkan med andra arbetsgrupper och aktörer
Du blir en viktig del i att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling. I dina arbetsuppgifter ingår även att ge stöd till föräldrar i ett aktivt föräldraskap och att främja fysisk och psykisk hälsa.
Som BHV-sköterska på en familjecentral ingår det att ha ett nära samarbete och samverkan med övriga professioner så som barnmorska, kuratorer och förskolelärare.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska/ barnsjuksköterska. Gärna med tidigare erfarenhet av att arbeta på BVC/ familjecentral. Du behöver ha en god planeringsförmåga, då du själv leder och planerar ditt arbete. Självklart behöver du också vara flexibel och bra på att samarbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort B erfordras.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Eleonore Jonsson, 073-866 10 57.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på familjecentralen Åsidan!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-29.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
