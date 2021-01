Vi söker en Besiktningsman för tillsvidareanställning - AB Bostäder i Borås - Kvalitetsbedömarjobb i Borås

AB Bostäder i Borås / Kvalitetsbedömarjobb / Borås2021-01-22Här börjar hemma!Genom vårt arbete driver och utvecklar vi Borås. För oss är livet mellan husen lika viktiga som livet i husen. Vi är ett allmännyttigt bolag med ett stort samhällsansvar. Hos oss är människorna alltid i centrum.Som kollega hos oss är du med och driver utveckling i socialt hållbara stadsdelar i Borås där människor trivs, känner sig hemma och vill bo länge. Tillsammans är vi proffsiga, utvecklande, kundorienterade och ansvarsfulla.AB Bostäder ägs i sin helhet av Borås Kommun. Vår uppgift är att erbjuda boråsarna ett rikt och varierat utbud av bra lägenheter i alla stadsdelar. AB Bostäder äger och förvaltar 6500 lägenheter och 400 lokaler, har cirka 120 anställda samt omsätter 500 miljoner kronor per år.Din rollSom besiktningsman säkerställer du och dina kollegor att våra lägenheter har rätt standard vid avflyttning.Du utför också entreprenörsbesiktningar efter genomförda åtgärder i lägenhet, till exempel vid målning och golvbyte. Du tar emot beställningar på underhåll, avropar arbeten från ramavtalsentreprenörer och följer upp utfört arbete med avseende på kvalitet och ekonomi.Du blir en av fem besiktningsmän som arbetar nära tillsammans, men med ansvar för ett eget område inom vårt bestånd.Dina vanligaste arbetsuppgifterBesiktning av lägenheter för att bedöma slitage och hyresgästens eventuellt egna åtgärderBesiktning av lägenheter på utflyttningsdagen för att säkerställa att lägenheten är tömd och städadHyresgästkontakt i olika frågor som rör lägenhetens skick och standardEntreprenörsbesiktningarAdministrera hyresgäststyrt lägenhetsunderhållDin profilVi tror att du har arbetar med liknande arbetsuppgifter tidigare och har erfarenhet från fastighetsbranschen.Du har en förmåga att skapa goda dialoger, också i svårare ärenden där kanske du och hyresgästen har olika uppfattningar.Då arbetet till viss del är koncentrerat kring månadsskiften är du duktig på att planera och strukturera arbetet.Du är en lagspelare som tycker om att göra det lilla extra och som delar våra värderingar.KunskapskravEftergymnasial utbildning inom fastighetsområdet eller erfarenhet som bedöms likvärdigGoda kunskaper i svenska och engelska, fler språk är meriterandeMycket goda datakunskaperB-körkort (manuell växellåda)AnsökanVi vill ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast 7 februari.Urval sker under vecka 6 och intervjuer under vecka 8. Under rådande omständigheter kommer en första intervju att ske via Teams.Frågor om tjänsten besvaras av Teknisk chef Emil Bergqvist tel. 033-44 20 34 eller HR-chef Anna Sjödin tel. 033-44 22 01.Facklig företrädare Vision är Carina Winroth, tel. 033-44 21 152021-01-22Sista dag att ansöka är 2021-02-07AB Bostäder i BoråsVästerbrogatan 8 B50330 Borås5537348