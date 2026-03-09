Vi söker en beredskapshandläggare till beredskap- och samordningsenheten
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahosossPubliceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med frågor som gör verklig skillnad på riktigt? Vi söker nu en beredskapshandläggare till beredskaps- och samordningsenheten. Hos oss får du en central roll i att stärka både Jordbruksverkets och Sveriges förmåga att hantera allvarliga samhällsstörningar, kriser och ytterst krig.
Det här är rätt roll för dig som vill ta aktivt ansvar i ett samhällsviktigt uppdrag och som trivs med att analysera komplexa frågor, samverka brett och omsätta kunskap i konkreta förbättringar.
Beredskaps- och samordningsenheten ansvarar för analysen, utvecklingen och samordningen av Jordbruksverkets förberedande planering, responsplanering och förmågeutveckling. Vi arbetar nära myndighetens olika avdelningar och aktörer inom beredskapssektorn för livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
Här möter du engagerade kollegor med stark framåtanda i ett prestigelöst arbetsklimat. Vi värdesätter god samverkan, utveckling och samhällsnytta och du får stora möjligheter att påverka hur vi arbetar och utvecklar vår förmåga över tid.
Som beredskapshandläggare kommer du att ha en viktig och varierad roll där du bland annat:
* Bidrar i arbetet att genomföra förmågebedömningar och risk- och sårbarhetsanalyser, och omsätter resultaten till tydliga och välgrundade åtgärdsförslag.
* Samordnar och bereder remisser.
* Deltar i samverkansforum och arbetsgrupper, både internt och externt inom beredskapssektorn.
* Utvärderar övningar och skarpa händelser, och säkerställer strukturerad erfarenhetsåterföring för att stärka myndighetens motståndskraft.
Anställningen kan innebära beredskapstjänstgöring som biträdande stabschef i Jordbruksverkets kris- och krigsorganisation eller tjänsteman i beredskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är analytisk, lösningsorienterad och trygg i att arbeta i en föränderlig miljö. Du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer. Är prestigelös, initiativtagande och van att arbeta både självständigt och tillsammans med andra för att bidra till gemensamma mål. Du har god förmåga att arbeta strukturerat, analysera komplexa frågor och omsätta information i handling. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Rollen kräver ett högt säkerhetsmedvetande, god integritet och förmåga att hantera komplexa frågeställningar med gott omdöme.
För att vara aktuell för rollen behöver du ha:
* Högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning.
* Flerårig erfarenhet av arbete inom det svenska beredskapssystemet, exempelvis från statlig myndighet, region, kommun eller annan aktör inom krisberedskap eller civilt försvar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Risk- och sårbarhetsanalyser samt förmågebedömningar.
* Utvärdering och uppföljning av övningar eller skarpa händelser.
* Stabs- och ledningsmetodik eller arbete i stabsfunktion.
Svenskt medborgarskap är ett krav för den här anställningen då den innebär placering i säkerhetsklass. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Jordbruksverket har vi en kultur som bygger på nyfikenhet, hjälpsamhet, helhetssyn och vi skapar resultat på ett effektivt sätt till nytta för våra kunder. Vi står stadigt på den statliga värdegrunden och som medarbetare är du central bärare av vår kultur.
Vill du bli en av oss, varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Placeringsort är Jönköpingmed möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
