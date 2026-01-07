Vi söker en bemanningsstjärna för timvikariat och möjlighet till schemarad

Frösunda Personlig Assistans AB / Kundservicejobb / Linköping
2026-01-07


Beskrivning av tjänsten som Koordinator
Frösunda Personlig Assistans söker nu en engagerad och serviceinriktad koordinator till vår bemanningsenhet. Vill du arbeta i en verksamhet där människan står i centrum och där din insats gör skillnad varje dag? Då kan det här vara rätt roll för dig

Om rollen
Som bemanningskoordinator ansvarar du främst för att säkerställa akut bemanning vid frånvaro inom personlig assistans. Rollen är central i vår verksamhet och innebär många kontakter - både internt och externt. Enheten ansvarar även för företagets centrala växel, vilket gör att du kommer att arbeta med både telefoni och dator som dina huvudsakliga arbetsverktyg. Tempot kan växla snabbt och vi lägger stor vikt vid en hög nivå av service, kvalitet och professionalism.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Arbetsuppgifter
Akut bemanning

Växel

kris-hantering (utanför kontorstid)

Dokumentation

Samverka med andra funktioner och roller inom företaget

Kontorsskötsel

Div ansvarsområden, ex regionsansvar.

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Mycket god svenska och god engelska

God social kompetens och förmåga att kommunicera tydligt i tal och skrift

Erfarenhet av kundtjänst, service eller bemanning via telefon

God datorvana

Erfarenhet från vård-, omsorgs- eller assistansverksamhet är meriterande

Vi erbjuder dig

En viktig och varierad roll i en meningsfull verksamhet

Arbete i ett team med god sammanhållning.

En arbetsplats som aktivt arbetar för mångfald, inkludering och jämn könsfördelning

Flexibilitet med arbetstider över dygnet

Friskvårdsbidrag

Utbildningar

Möjlighet att växa inom företaget

Arbetstider
Arbetstiden är förlagd över dygnets alla timmar, både vardag och helg. Dag, kväll samt jourarbete under natt.


Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: vikariat

Omfattning: Deltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 20260201
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Maria Ringström Francis via mail: Maria.francis@frosunda.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6816227-1776145".

Arbetsgivare
Frösunda Personlig Assistans AB (org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Hamngatan 18 (visa karta)
582 26  LINKÖPING

Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans

Jobbnummer
9672300

