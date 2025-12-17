Vi söker en behörig skolbibliotekarie (40 %)
Apolloniosskolan AB / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apolloniosskolan AB i Stockholm
Om skolan:
Apolloniosskolan är en F-9-skola belägen i den vackra Långbroparken i ett lugnt bostadsområde/nära naturen. Vi arbetar för en trygg och inkluderande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolans ledning och personal har ett starkt fokus på samverkan, likvärdighet och elevens hela lärande - där skolbiblioteket ses som en viktig resurs.Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Vi söker dig som är behörig bibliotekarie och vill vara med och utveckla vårt skolbibliotek till en aktiv och integrerad del av skolans pedagogiska arbete. Du kommer att arbeta i nära samverkan med skolledning, lärare och elever för att främja läsning, informationskompetens och källkritik.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Ansvar för skolbibliotekets dagliga verksamhet
• Stöd till elever i informationssökning och läsfrämjande aktiviteter
• Samarbete med skolans personal kring undervisning och temaarbeten
• Utveckling av skolbiblioteksverksamheten i linje med Skolverkets riktlinjerKvalifikationer
• Examen i biblioteks- och informationsvetenskap
• Erfarenhet av arbete i skolbibliotek är meriterande
• God samarbetsförmåga och pedagogisk förståelse
• Intresse för barns och ungas läsutveckling
Sysselsättningsgrad: 40 %
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträde sker vid vårtermin 2026 eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: info@apolloniosskolan.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apolloniosskolan AB
(org.nr 559104-3798), http://www.apolloniosskolan.se
Stora Mans Väg 11 B (visa karta
)
125 59 ÄLVSJÖ Jobbnummer
9651061