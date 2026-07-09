Vi söker en behörig plattsättare för badrumsrenovering
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2026-07-09
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Vill du arbeta med kvalitativa badrumsrenoveringar i ett företag där yrkesstolthet, kvalitet och kundnöjdhet står i fokus? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker en erfaren och behörig plattsättare som självständigt kan utföra tätskiktsarbeten och plattsättning i badrum enligt gällande branschregler.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Montering av tätskikt enligt gällande branschregler.
Plattsättning av väggar och golv i badrum och tvättstugor.
Förberedande arbeten inför tätskikt och plattsättning som primning, armering och flytspackling.
Säkerställa hög kvalitet genom hela arbetsprocessen.
Samarbete med projektledare och övriga hantverkare.
Kontakt med kunder på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av badrumsrenoveringar.
Är utbildad och behörig för tätskiktsarbeten och plattsättning enligt BKR branschregler.
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina projekt.
Har ett öga för detaljer och levererar arbete av hög kvalitet.
Har B-körkort.
Talar och förstår svenska.
Meriterande
Kunskap inom andra byggmoment.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas).
Marknadsmässig lön efter erfarenhet.
Servicebil.
Arbetskläder och verktyg.
Ett stabilt företag med god sammanhållning och korta beslutsvägar.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och stolt över ditt hantverk. Hos oss får du arbeta med kvalitativa badrumsrenoveringar där rätt utfört arbete och nöjda kunder alltid är högsta prioritet.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi genomför intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: info@badrumsmastarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Badrumsmästarna i Göteborg AB
(org.nr 556375-2848)
Bolshedens Industriväg 18 (visa karta
)
427 50 BILLDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9998246