Vi söker en behandlare till vårt familj- och ungdomsteam
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Vaggeryd Visa alla behandlingsassistentjobb i Vaggeryd
2026-06-03
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Socialförvaltningen erbjuder och arbetar med olika former av omsorg och stöd så att alla invånare ska kunna leva ett så inflytelserikt, självständigt och bra liv som möjligt. Vårt mål är att genom bistånd, råd och andra insatser verka för positiva förändringar i människors liv och bidra till den enskildes oberoende. Våra insatser bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
Familj- och ungdomsteamet (FUT) är en del av Socialförvaltningens öppenvård tillsammans med Mötesplats (vuxenenheten för skadligt bruk och beroende), familjecentral, fältsekreterare, ungdomsmottagning och rörligt elevstöd.
Familj- och ungdomsteamet arbetar med förändringsarbete i familjer med barn/unga i åldrarna 0 - 20 år. Vi arbetar på ett lösningsfokuserat sätt med barn, ungdomar och föräldrar som själva sökt stöd eller utifrån uppdrag från socialsekreterare. Vi arbetar med att stötta familjer till en självständig fungerande vardag där grunden är ett positivt samspel. Vårt arbete grundar sig på evidensbaserade metoder.
1 plats(er).
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens verksamheter omfattar såväl myndighetsutövning som utförande av verksamheterna inom områdena IFO Öppenvård barn och unga samt vuxna med skadligt bruk eller beroende, hemtjänst, särskilt boende, LSS-verksamhet och socialpsykiatri.
Vi erbjuder och arbetar med olika former av omsorg och stöd så att alla invånare ska kunna leva ett så inflytelserikt, självständigt och bra liv som möjligt. Vårt mål är att genom bistånd, råd och andra insatser verka för positiva förändringar i människors liv och bidra till den enskildes oberoende. Våra insatser bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
Öppenvården för barn, unga och familjer består av två fältare med nära samarbete med kollegor inom ungdomsmottagning, familjebehandling, elevstöd och kuratorer på familjecentralen.
Länk för att läsa mer om oss: http://www.vaggeryd.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/hjalp-till-barn-och-unga/faltsekreterare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och förbehåller oss därför rätten att påbörja intervjuarbetet innan ansökningstidens slut. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt. Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu en behandlare då en i teamet kommer att gå vidare på nya äventyr. Detta är ett arbete som andas lösningsfokus och teamarbete i de utmaningar som vi hjälper våra medborgare med. Verksamheten utvecklas hela tiden, men särskilt nu för att möta nya arbetssätt utifrån den nya socialtjänstlagen.
Som behandlare inom Familj- och ungdomsteamet (FUT) kommer du ha ett spännande och varierat arbete. Vi erbjuder en bred insatsmeny både förebyggande och också i beslutade insatser. Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt.
Vi arbetar med allt från samtal med föräldrar, barn/ungdom och familj, till pedagogiskt stöd i hemmet i samarbete med familjerna. Vår inriktning är att arbeta så långt det är möjligt med insatser på individens hemmaplan och där individen har sin trygghet.
En stor del av arbetet handlar om att samverka med andra aktörer kring familjen såsom andra enheter inom organisationen, skola, BUP och övrig sjukvård.
Du kommer tillhöra en rolig och dynamisk arbetsgrupp inom socialtjänstens öppenvårdsverksamheter som tillsammans arbetar för att utveckla vår öppenvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med familjer, ungdomar och förebyggande arbete. Du är nyfiken och intresserad samt har god förmåga att knyta relationer med såväl familjer som samarbetspartners. Du har förmåga att se helheten, en god analytisk förmåga och arbetar självständigt, strategiskt och målinriktat. Du kan enkelt omsätta teori i praktik och är inte heller rädd för att gå in och vägleda klienten rent praktiskt. I din yrkesutövning har du också en medvetenhet rörande evidensbaserad praktik.
Du har erfarenhet av att arbeta i behandling och förändringsarbete och har med dig erfarenheter och metoder du kan använda i ditt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av dokumentationsarbete och har du tidigare arbetat i systemet combine så är det ett plus. Meriterande är också att du har arbetat med metoder såsom MI, rePULSE, Cope, ICDP, A-CRA eller liknande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med föräldrastöd i grupp eller annan gruppverksamhet.
Vi söker dig som är socionom, behandlingspedagog, socialpedagog, eller har en annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Stor vikt kommer läggas vid arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.
B-körkort är nödvändigt i arbetet.
Utdrag ur polisens belastningsregister kommer att begäras.
Om du blir kallad på intervju så kommer vi att begära att se pass eller personintyg från skatteverket.
ÖVRIGTÖvrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Vi förbehåller oss rätten att påbörja rekryteringsprocessen under annonsens publicering.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Vaggeryds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. i huvudsak dagtid, viss kvällstid kan förekomma Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/72". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds Kommun
(org.nr 212000-0522)
568 21 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare nås via kommunens växel 0370- 67 80 00 Jobbnummer
9943789