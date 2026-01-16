Vi söker en barnskötare till Finngösa förskola, Partille kommun!
2026-01-16
Vi söker nu en engagerad barnskötare som förstärkning till oss på Finngösa förskola under vårterminen 2026.
Hos oss är barnet alltid i centrum och vi strävar efter att ge barnen en trygg, lärorik och rolig tid tillsammans med oss på förskolan. Vår förskola inspireras av Reggio Emilias filosofi.
Din uppgift som barnskötare är att tillsammans med arbetslaget, utifrån barnens intressen, behov och läroplanens mål, utbilda och undervisa barnen. Du skapar förutsättningar för alla barn att leka, lära, utvecklas och ha roligt tillsammans. Leken och det lustfyllda lärandet ges stort utrymme i vardagen. Du är väl förtrogen med förskolans pedagogiska uppdrag och har en humanistisk människosyn.
Förskolan är en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Det är en plats för ett gemensamt lärande, skapande av kunskap, kultur och identitet. Pedagogens uppgift är att lyssna in barnens erfarenheter, tankar, idéer och utifrån detta bedriva en undervisning där förskolans mål är i fokus för att utmana barnen vidare.
Vår arbetsplats kännetecknas av en god gemenskap, entusiasm och professionalitet utifrån uppdraget. Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och som har erfarenhet av att arbeta i ett arbetslag där du har varit med i planering och genomförande av pedagogiska aktiviteter för barn i förskoleåldern. Du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet som grund och har förmåga att omsätta teori till praktik. Vidare behöver du ha erfarenhet av att använda dig av AKK i ditt arbete med barnen samt ha kunskap om arbetet med tydliggörande pedagogik. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är en förutsättning för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta utifrån Reggio Emilias filosofi, inklusive projektarbete med de hundra språken, samt erfarenhet av arbete med pedagogiskt tillgängliga och stimulerande lärmiljöer.
Utöver ovanstående vill vi att:
• Du har en god samarbetsförmåga där du visar nyfikenhet och engagemang samt kommunicerar på ett tydligt sätt för att skapa förtroendefulla relationer till såväl barn, vårdnadshavare och kollegor.
• Du är flexibel i ditt förhållningssätt.
• Du har ett tydligt fokus på barns lärande och utgår från en tro på det kompetenta barnet.
• Du är medveten om vikten av den pedagogiska dokumentationen och är väl förtrogen med de digitala verktygen.
• Du ser det som en nödvändighet med reflektion i yrkesrollen.
• Du är aktiv i att utveckla en stimulerande, lustfylld och kreativ lärmiljö och har förmåga att se och möta det enskilda barnets behov av stöd och utmaning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din nya arbetsplats
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar. Vår vision är att varje elev lämnar skolan rik på kunskaper och övertygad om sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.
På Finngösa förskola finns det tre avdelningar, där barnen är uppdelade i åldersintegrerade grupper. Här arbetar du tillsammans med härliga, engagerade kollegor som har barn, lärande och utveckling i fokus. Förskolans verksamhet genomsyras av engagemang, trygghet och värme. Utforskande och det lustfyllda lärandet ges stort utrymme i vardagen.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
