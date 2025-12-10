Vi söker en barnskötare för ett vikariat
Västerviks kommun / Barnskötarjobb / Västervik Visa alla barnskötarjobb i Västervik
2025-12-10
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Ekbacken
Vår vision inom Barn- och utbildningsförvaltningen är:
KOMPETENS FÖR LIVET Lust att lära - rätt att lyckas. Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en känsla för tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med höga förväntningar. Vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet. I vårt arbete är mötet med barn och elever, undervisning, medarbetarskap och ledarskap centrala delar för att nå vår vision.
Vi söker nu dig som är barnskötare till Ekbackens förskola för ett vikariat. Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Som barnskötare har du unika möjligheter att påverka barns utveckling och lärande. Du medverkar till att en positiv och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen genom att samarbeta med arbetslaget enligt läroplansmålen.
I din roll är det viktigt att skapa goda relationer till barn, föräldrar och kollegor. Du deltar i planeringen och utvärderingen av det pedagogiska arbetet.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad barnskötare.
För att lyckas och trivas hos oss behöver du ha god förmåga att samarbeta, vara lyhörd och ha lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv. Du behöver vara trygg i dig själv, stabil och ha god självinsikt. Det är viktigt i rollen att du har en pedagogisk förmåga och har förståelse för hur barn tar till sig kunskap.
Det är också viktigt att du kan ta initiativ och sätta igång aktiviteter i verksamheten.
Övrigt
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Vid interna organisationsförändringar kan tjänsten komma att tas i anspråk.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF 162-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779) Kontakt
Ulrika Lindberg, rektor ulrika.lindberg@vastervik.se 010-355 43 72 Jobbnummer
9637561