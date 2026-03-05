Vi söker en bagare med erfarenhet av persiska bakverk
2026-03-05
Vi på BRÖDETs pizzeria och bageri söker en bagare med erfarenhet av persiska bakverk och Barbaribröd. BRÖDETs pizzeria och bageri ligger på Hisingen, Skogome, och erbjuder persiska pizzor, svenska pizzor och kebab. Vi bakar också traditionellt persiskt Barbaribröd och persiska bakverk. På helgen serverar vi traditionell persisk frukost. Vi bakar bröd både till privatpersoner och till restauranger och behöver nu stärka upp vårt team med en erfaren bagare av traditionellt persiskt barberibröd och persiska bakverk.
Som bagare hos oss kommer du främst att baka persiska bakverk och persiskt Barbaribröd. Vid behov kommer du också att förberedda grönsaker och annat livsmedel, diska och städa serveringen.
Krav
Du har erfarenhet som bagare eller konditor. Du har specifikt erfarenhet av persiskt barbaribröd och persiska bakverk så som shirini Zaban, keshmeshi, gerdoyi, non khamei, baghlawa och non sangak.
Du kan kommunicera flytande på svenska eller engelska
Meriterande
Du har erfarenhet av kundservice från restaurang, snabbkök eller liknande verksamhet
Gällande dina personliga egenskaper vill vi att du är en team-spelare. Du har ett stort kundfokus och är inte rädd för att kavla upp ärmarna och jobba då det är tillfällen med mycket att göra.
Låter detta intressant? Då är du välkommen med ditt cv och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet senast den 5 april 2026.
Mejla din ansökan till brodet.lillhagsparken@gmail.com
.
/Omid, ägare, BRÖDET pizzeria och bageri
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: brodet.lillhagsparken@gmail.com
Ägare
Omid Husseiny brodet.lillhagsparken@gmail.com Jobbnummer
